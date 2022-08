ピザが付いてくる！知育雑誌『きらきらディズニーvol.6』でパーティを♪

1・2・3歳の子どもに向けた、おもちゃ付録つきディズニーオールキャラクター雑誌『きらきらディズニーvol.6』にはなんと ”切れる” ピザの玩具が付いてくる♪ ミッキー、ミニー、プーさん、ピグレットのデザインのかわいいピザセットで、お子様と一緒にピザパーティーはいかが?

『きらきらディズニーvol.6』は、プーさんやミッキーマウス、ミニーマウス、ディズニープリンセスやトイストーリーのキャラクターと、きれいな写真・かわいい絵で、楽しくことばや生活習慣を身につけられる知育絵本。

お茶の水女子大学名誉教授の榊原洋一先生が監修をつとめており、この時期にこそ、育みたい力がつく内容で構成されている。

第6弾となる本書には、なんと可愛いピザセットが付録になってやってくる。

すぐに遊べる丈夫なプラスチック製で、ピザカッター、紙工作のピザケースやお皿、フォークも付属。いっしょに工作して作り上げ、ピザやさんごっこをしたりすることで食べ物への興味が広がりそうだ。

また、とじ込み付録には貼ってはがせる食べ物のシールが付属。

本誌連動のキャラクターシールで、子どもの興味をページに一層ひきつけてくれる。巻頭特集では、レストランでミッキーやミニーに料理のシールを貼って、みんなに料理を配ってあそべるよう工夫されている。

そのほか、物の名前を覚えられる図鑑ページや、生活習慣・マナーを身につけられるページなど、この年代の子どもに覚えさせたい内容がたっぷりと詰め込まれており、ミッキーのお話や、仕掛けを使ってあそべるページもご用意された子どもたちが飽きずに読み進められる、まるごと楽しい1冊の本書。

お家遊びにおすすめなのはもちろんのこと、食事や食べ物の魅力をたっぷりと遊びながら知ることができる、便利な一冊だ。

☆知育雑誌『きらきらディズニーvol.6』の付録や誌面を画像で見る(写真7点)>>>

(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C) Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.