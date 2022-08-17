元日本代表の内田篤人、 大久保嘉人 、フジテレビアナウンサー・佐久間みなみ、テレビ朝日アナウンサー・安藤萌々、ＡＢＥＭＡアナウンサー貴島明日香が13日、東京・六本木で実施された「FIFAワールドカップ カタール2022」 開幕100日前イベントに登場。本田圭佑はビデオメッセージを寄せた。
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🎬内田篤人、日本代表応援マスコットに謝罪！？ワールドカップでの印象深いシーン語る 「FIFAワールドカップ カタール2022」 開幕100日前イベント
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