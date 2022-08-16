コミックナタリーより、8月8日～8月14日までの週間単行本売り上げランキングをお知らせいたします。
TSUTAYA調べ
1位「呪術廻戦（20）」 芥見下々（集英社）
2位「ONE PIECE（103）」 尾田栄一郎（集英社）
3位「ダンジョン飯（12）」 九井諒子（KADOKAWA）
4位「魔入りました！入間くん（28）」 西修（秋田書店）
5位「月刊少女野崎くん（14）」 椿いづみ（スクウェア・エニックス）
6位「ぐらんぶる（19）」 吉岡公威/井上堅二（講談社）
7位「ザ・ファブル The second contact（4）」 南勝久（講談社）
8位「転生賢者の異世界ライフ～第二の職業を得て、世界最強になりました～（17）」 彭傑（Friendly Land）/進行諸島ほか（スクウェア・エニックス）
9位「魔界の主役は我々だ！（10）」 津田沼篤/西修/コネシマ（秋田書店）
10位「転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます（8）」 石沢庸介/謙虚なサークルほか（講談社）
COMIC ZIN調べ
1位「僕の心のヤバイやつ（7）」 桜井のりお（秋田書店）
2位「ダンジョン飯（12）」 九井諒子（KADOKAWA）
3位「ヤンキーJKクズハナちゃん（12）」 宗我部としのり（秋田書店）
4位「メイドインアビス（11）」 つくしあきひと（竹書房）
5位「大ダーク（5）」 林田球（小学館）
6位「くちべた食堂（2）」 梵辛（KADOKAWA）
7位「SHY（15）」 実樹ぶきみ（秋田書店）
8位「虎は龍をまだ喰べない。（1）」 一七八ハチ（KADOKAWA）
9位「ヤコとポコ（7）」 水沢悦子（秋田書店）
9位「うしろの正面 カムイさん（5）」 コノシロしんこ/えろき（小学館）