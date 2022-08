「ずっとヘッドライナー状態！」ワンオクとヒゲダンとRADWIMPSが登場する“妄想夏フェス”を開催！

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月15日(月)は、理想の夏フェスのタイムテーブルを妄想する企画『妄想夏フェスタイムテーブル2022スペシャル Supported by Coke Studio』を放送。同番組の三代目教頭でフェスに詳しいあしざわ元教頭をゲストに迎え、10代のリスナーが考えた“妄想夏フェス”に出演するアーティストの顔ぶれを見ていきました。その後編。●前編はこちらこもり校長:今日は、生徒(リスナー)のみんなが考えてくれた妄想の夏フェス大発表です。ラジオの中で妄想の夏フェスを開催していきます!あしざわ元教頭:これは、ずっとヘッドライナー状態よ! 生徒が爆発するよ!こもり校長:そうですよね。あしざわ元教頭:この前のフェスでONE OK ROCK先生とヒゲダン先生がコラボした、みたいなくだりがあったんですよ。こもり校長:『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2022』ですね。あしざわ元教頭:そういうコラボ系が起こりそう!ぺえ教頭:わ~!あしざわ元教頭:RADWIMPS先生のときにONE OK ROCK先生が来て、(Takaさんが参加した楽曲)「IKIJIBIKI feat.Taka」をやったりするんじゃないかな!? とか。たまらんぜ!こもり校長:(笑)。――このラインナップのメドレーをオンエアあしざわ元教頭:もうダメだ! しばらく帰れないわ……(笑)。こもり校長:これはヤバいな~!あしざわ元教頭:すごい!(米津さんは)ラスボス登場みたいな感じだね。こもり校長:(笑)。あしざわ元教頭:でもこの並びを見ると、夏だけど涼し気ですよね。こもり校長:たしかに! 涼しい風が吹いている感じがしますね。どこらへんが気になりますか?あしざわ元教頭:生徒(リスナー)たちが普段は家で音楽を聴いていて、今回初めてフェスに来て「ヤバい! 頭の中で鳴っていた音楽が目の前に!」というアガリ方じゃないかな。こもり校長:たしかに! 家で聴いていた曲が目の前で演奏されて、生歌が聴こえたら……これは、しびれるでしょ!あしざわ元教頭:好きなアーティストが目の前に現れたときって、「本当にいたんだ……!」みたいなことになるんですよね。あの感激を味わってほしいですね。――このラインナップのメドレーをオンエアあしざわ元教頭:は~~~! ありがとう!こもり校長:興奮冷めやらぬですね(笑)。【私はフェスに行ったことがないけど、実際に行くとこんなに盛り上がるんだと思いました。知らないアーティストさんもいるけど、聴いてて最高です! 実際に行ってみたい!!】(16歳)あしざわ元教頭:日々こういうことを妄想しながら過ごしていたら、イヤなこともちょっと忘れそうですよね。こもり校長:そうですよね。ぺえ教頭:みんなのタイムテーブルすごいもんね。あしざわ元教頭:ツイッター(に投稿された「#妄想夏フェスタイムテーブル」)を見ていたら、「友達になれそう!」「コイツ、俺のことわかってんな!」とかもありそうですよね。こもり校長:「俺のためのフェス!」みたいな(笑)。あしざわ元教頭:そうそう。「俺もそこに参加していいですか!?」みたいなね。ぺえ教頭:つながりたいね~。この日の放送では、電話をつないだ10代のリスナーが、自身が考えた「妄想夏フェスタイムテーブル」を紹介しました。アイナ・ジ・エンドやMrs. GREEN APPLEなど番組レギュラー陣が考えた妄想タイムテーブルは、『妄想夏フェスタイムテーブル2022スペシャル Supported by Coke Studio』の特設サイトで見ることができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/