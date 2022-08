「行ったことがない人は気づかない」夏フェスの豆知識

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月15日(月)は、理想の夏フェスのタイムテーブルを妄想する企画『妄想夏フェスタイムテーブル2022スペシャル Supported by Coke Studio』を放送。同番組の三代目教頭であるあしざわ元教頭をゲストに迎え、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭とともに、10代のリスナーが考えた “妄想夏フェス”に出演するアーティストの顔ぶれを見ていきました。前編の記事では、あしざわ元教頭が登場時に語った“夏フェスの豆知識”を紹介します。●後編はこちらこもり校長:今夜は生徒(リスナー)のキミが、好きなように自由に考えてくれた妄想の夏フェスを開催していきます! すでに、たくさんのタイムテーブルがツイッターに投稿されています。参加してくれたみなさん、本当にありがとう!ぺえ教頭:本日発表するタイムテーブルのなかからグランプリに選ばれた生徒には、リアルな夏フェス(『SWEET LOVE SHOWER』1Dayチケット)をプレゼントしちゃいます。みんなが作ったタイムテーブル、楽しみです。こもり校長:あしざわ元教頭は音楽が大好きで、特に夏フェス特化型ということで!あしざわ元教頭:そうね、まぁ、今年夏フェスは1回しか行ってないけど……。ぶっちゃけ、春フェスのほうが行っているんだけど(笑)。こもり校長:でも詳しいんでしょ? “ミスター夏フェス”と呼んでもいいですよね?あしざわ元教頭:背負いすぎている気がするけど(笑)。みんなが呼びたいなら、呼んでもいいよ……(笑)。こもり校長:ここで、夏フェスのプチ豆知識をいただけますか?あしざわ元教頭:ぺえ教頭は、夏フェスに行ったことがないんですよね?ぺえ教頭:まだないです。あしざわ元教頭:行ったことがない人は気づかないことなんだけど、傘は差しちゃダメなんですよ。ぺえ教頭:え! 知らなかった!あしざわ元教頭:雨が降ったときに傘を差すと、周りの人に迷惑がかかるので。カッパを持っていくと便利ですよ。ぺえ教頭:日傘は?こもり校長:傘がダメなら、日傘もダメでしょ!ぺえ教頭:そっか~。たしかに、大雨のフェスの写真を思い出しても、傘の人はいないね。あしざわ元教頭:傘は邪魔でしょうがないからね。これは意外に大事ですね。ぺえ教頭:知らなかった~。あしざわ元教頭:あと、『SWEET LOVE SHOWER』に関して言えば、上着が必要です!ぺえ教頭:なんで?あしざわ元教頭:湖(山中湖)のほうなので、夜は意外と寒くなるんですよ。ぺえ教頭:えー! 何度くらいになるの?あしざわ元教頭:詳しくはわからないけど、けっこう下がるよ……(笑)。ぺえ教頭:ごめんごめん(笑)。この日の放送では、電話をつないだ10代のリスナーが、自身が考えた「妄想夏フェスタイムテーブル」を発表しました。「BiSH」「BiS」「サンボマスター」「東京事変」「Oasis」というラインナップのLive Foreverステージ、「GO!GO!7188」「クリープハイプ」「ずっと真夜中でいいのに。」「相対性理論」「King Gnu」というラインナップのTeenager Foreverステージを考えたリスナーがグランプリを獲得。このリスナーには、SPACE SHOWERが主催する『SWEET LOVE SHOWER 2022』8月27日(土)分の1Dayチケットと、交通費、宿泊費が2人分贈られました。影井ひなや森七菜、上白石萌歌(adieu)、豆柴の大群など番組レギュラー陣が考えた妄想タイムテーブルは、『妄想夏フェスタイムテーブル2022スペシャル Supported by Coke Studio』の特設サイトで見ることができます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/