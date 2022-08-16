9月1日（木）にTBS系で音楽特番「『UTAGE!』夏と秋の名曲！プロが本気で歌って踊る3時間SP」が放送される。

MCを中居正広、MCアシスタントを宮田俊哉（Kis-My-Ft2）が務める音楽番組「UTAGE!」。今回は番組ホームページで視聴者から募集した“夏と秋の名曲”が、アカペラやメドレーなどさまざまな企画を交えて届けられる。番組には過去に出演経験のあるToshl、島津亜矢、川畑要（CHEMISTRY）、ISSA（DA PUMP）、Little Glee Monster、クリス・ハートらに加え、川崎鷹也、Hiro（MY FIRST STORY）といった若手アーティストも登場する。

また恒例のKABA.ちゃんが演出・振付を行う企画「KABA.タイム」に加え、新企画としてKENZO（DA PUMP）がダンスの演出・振付を担当する「KENZOタイム」も登場。さらに舞祭組によるダンスをテーマにした新企画も実施される。

TBS系「『UTAGE!』夏と秋の名曲！プロが本気で歌って踊る3時間SP」

2022年9月1日（木）20:00～22:57

＜出演者＞

MC：中居正広

MCアシスタント：宮田俊哉（舞祭組）

ISEKI / 柏木由紀（AKB48） / KABA.ちゃん / 川崎鷹也 / 川畑要（CHEMISTRY） / 倉野尾成美（AKB48） / クリス・ハート / 島津亜矢 / 高橋愛 / 貴水博之 / DA PUMP / TEE / Toshl / 二宮愛 / Hiro（MY FIRST STORY） / 舞祭組 / BENI / MAX / 山内瑞葵（AKB48） / Little Glee Monster