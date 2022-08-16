沢田新・浅井蓮次原作による実写映画「バイオレンスアクション」より、[Alexandros]の主題歌「クラッシュ」とのコラボPVが公開された。

橋本環奈演じるケイのアクションシーンでスタートするコラボPVでは、ケイが日商簿記検定2級合格に向けて勉強する日常のシーンや、杉野遥亮演じるテラノとの出会いに心を躍らせる瞬間などを、主題歌の歌詞に合わせて展開。また原作のシーンも随所に登場し、映画のケイと原作のケイ、両者の魅力を味わうことができる。映画「バイオレンスアクション」は8月19日に全国公開。

映画「バイオレンスアクション」

2022年8月19日（金）全国公開

スタッフ・キャスト

原作：浅井蓮次、沢田新「バイオレンスアクション」（小学館「やわらかスピリッツ」連載中）

監督：瑠東東一郎

脚本：江良至、瑠東東一郎

出演：橋本環奈、杉野遥亮、鈴鹿央士、馬場ふみか、森崎ウィン、大東駿介、太田夢莉、猪塚健太、箭内夢菜、兵動大樹（矢野・兵動）、くっきー！（野性爆弾）、佐藤二朗、城田優、高橋克典、岡村隆史 ほか

製作：「バイオレンスアクション」製作委員会

制作：ファインエンターテイメント

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント

(c)浅井蓮次・沢田 新・小学館/『バイオレンスアクション』製作委員会