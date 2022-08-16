映画『HiGH＆LOW THE WORST X(クロス)』(9月9日公開)のキックオフイベントが10日に都内で行われ、川村壱馬、前田公輝、うえきやサトシ、中島健、龍、鈴木昂秀、三山凌輝、永沼伊久也、藤原樹、岡宏明、長谷川慎、今村謙斗、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎、三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、木村慧人、高橋祐理が登場した。
（記事＆写真）
📸前田公輝、板垣瑞生の乱入に「ぐちゃぐちゃになるから!」『ハイロー』轟の変化にも言及
https://news.mynavi.jp/article/20220810-2422713/
（オススメ動画）
🎬川村壱馬、BE:FIRST三山凌輝は「ワンちゃんみたい」映画『HiGH＆LOW THE WORST X』最速キックオフイベント
https://youtu.be/81hk_0V0Xmg
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