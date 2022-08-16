映画『ハウ』(8月19日公開)の完成披露試写会が1日に都内で行われ、ベック(犬)、田中圭、池田エライザ、渡辺真起子、モトーラ世理奈、長澤樹、犬童一心監督が登場した。
（記事＆写真）
📸田中圭、天才俳優犬の言葉を通訳!? 顔を舐められながらも「幸せでした!」
https://news.mynavi.jp/article/20220801-2413650/
（オススメ動画）
🎬【かわいい】田中圭、モフモフ主演犬のあいさつを通訳 田中圭の顔をペロッ 映画『ハウ』完成披露上映会
https://youtu.be/MUuP-PAldKo
🎬【犬になりたい】岩田剛典＆ディーン・フジオカ、イケメン2人に可愛がられるハスキー犬 映画『バスカヴィル家の犬 シャーロック劇場版』公開直前イベント
https://youtu.be/hS0Ri7kAwoA
最新エンタメ情報を続々配信中！チャンネル登録をお願いします☆
⇒ https://bit.ly/2DNkNTZ
【マイナビニュース エンタメTOP】
https://news.mynavi.jp/top/entertainment/
【エンタメ・ツイッター】
https://twitter.com/mn_enta
【ホビー・ツイッター】
https://twitter.com/mj_hobby
【特撮・ツイッター】
https://twitter.com/tokusatsumynavi