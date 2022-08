劇場アニメ「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー」が、本日8月15日から21日23時59分までABEMAで無料配信されている。

さらに同期間、ABEMAでは前作「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION」も無料公開中。「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION」は本日8月15日19時30分と22時20分より、「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION スターゲイザー」は21時15分と24時5分より、ABEMAのアニメLIVE2チャンネルでも配信される。

「グリザイア:ファントムトリガー THE ANIMATION」は特殊技能訓練校・美浜学園に通いながら、警察や自衛隊には解決できない事件にあたり、危険な活動に従事する少女たちの物語。「スターゲイザー」は狙撃手の少女トーカと、美浜学園の姉妹校である聖エール外国人学校の脱走者・グミを軸に展開されるストーリーで、2020年11月に劇場公開された。

(c)Frontwing