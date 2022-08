大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は13日(日本時間14日)、本拠地で行われたミネソタ・ツインズ戦に「2番・指名打者(DH)でスタメン出場。第4打席に3試合ぶりとなる第26号ソロ本塁打を放ち、チームのサヨナラ勝ちに貢献した。この活躍に米メディア『フォックススポーツ』のベン・バーランダー記者が反応している。







大谷の第4打席は、3点ビハインドとなった8回2死の場面。右腕ヨアン・デュラン投手がカウント2ボール1ストライクから投じた4球目、87.6マイル(約141キロ)のカーブを弾き返した。高く打ち上がった打球はセンターフェンスを越え、反撃の第26号ソロアーチ。バーランダー記者は「大谷翔平の本塁打は、文字通り月に触れたかもしれない。それ以外のことは言えない」と驚愕の様子を綴っている。



この日の大谷は、4打数1安打1打点1本塁打1四球(一ゴロ、左飛、三邪飛、中本①、申告敬遠)の成績。打率.253、OPS.845(出塁率.346+長打率.499)となっている。



大谷の一発で勢いづいた打線は、土壇場9回に同点に追いつき!タイブレーク制(無死二塁から試合開始)が適用される延長戦へ。エンゼルスは11回、テイラー・ウォード外野手にサヨナラ本塁打が飛び出し、5-3で劇的勝利を飾った。











【動画】大谷翔平、高い放物線描いた第26号ホームラン!

エンゼルスの公式Twitterより







IT IS GONE!!!

— Los Angeles Angels (@Angels)