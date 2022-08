Night Tempoが渋谷横丁をジャック

昭和グルーヴ・ツアー中の韓国人プロデューサー/DJ、Night Tempoが、14日(日)に東京・渋谷横丁広場でDJプレイをすることが急遽決まった。本日開催された東京公演でアナウンスされた。

先月はフジロックフェスティバルに出演、野宮真貴、BONNIE PINKらがゲスト出演したライブ・セットと、昭和グルーヴDJセットという2ステージを披露。同ステージはSNSを中心に話題を集めたが、「食とエンタメ」の融合施設として知られる渋谷横丁でのスペシャルなDJプレイにも注目したい。

Night Tempo 渋谷横丁ジャック 緊急決定!

8月14日(日)20時

東京・渋谷横丁広場(魚利喜前)

注意事項※お食事以外はマスクの着用をお願いいたします。

※渋谷横丁は通常営業となっております。着席・飲食をご注文の上ご観覧ください。入場料はございません。

※事前の席予約は受け付けておりません。混雑時は時間制とさせていただく場合がございます。

※歩道及び店内の通行の妨げや、周りのお客様への迷惑となる行為は固くお断り致します。

※当日の状況によりイベント時間の変更及び中止となる場合がございます。

※本イベントに関して、渋谷横丁へのお問い合わせは一切ご遠慮ください。

【配信情報】

細川たかし - Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ

配信中

発売元:日本コロムビア

収録曲:

1. 北酒場 (Night Tempo Showa Groove Mix)

【ライブ情報】

Night Tempo presents ザ・昭和グルーヴ・ツアー 2022

8月15日(月)東京 LIQUIDROOM

A Night with Ladies In The City

8月16日(火)東京LIQUIDROOM

ゲスト:野宮真貴、BONNIE PINK、竹内美宥、十束おとは(フィロソフィーのダンス)、矢川葵

問合せ:SMASH https://smash-jpn.com

【配信番組情報】

Spotify Music + Talk 「Japanese City Pop 100, selected by Night Tempo」 2ndシーズン

出演:Night Tempo、池上尚志(音楽ライター)

毎週月曜日夜9時配信

https://open.spotify.com/show/4AdMB2egD6JGXzeQ0T5WPW?si=89341536534549a3

【Night Tempo(ナイト・テンポ)プロフィール】

80年代のジャパニーズ・シティポップや昭和歌謡、和モノ・ディスコ・チューンを再構築した「フューチャー・ファンク」の人気アーティストである、韓国人プロデューサー兼DJ。米国と日本を中心に活動する。竹内まりやの「プラスティック・ラブ」をリエディットして欧米でシティ・ポップ・ブームをネット中心に巻き起こした。角松敏生とダフト・パンクをこよなく敬愛する、昭和カセット・テープのコレクターでもある。昭和時代の名曲を現代にアップデートする『昭和グルーヴ』シリーズを2019年に始動。Winkを皮切りに、杏里、1986オメガトライブ、BaBe、斉藤由貴、工藤静香、松原みき、中山美穂、秋元薫、菊池桃子、八神純子、小泉今日子、細川たかしとこれまでに13タイトルを発表。2021年5月には、昭和アイドルにフォーカスした『昭和アイドル・グルーヴ』のコンピレーションCDもリリースした。オリジナル・アルバムは、『Moonrise』 (2018年)『夜韻 Night Tempo』 (2019年)『Funk To The Future』 (2020年)『集中 Concentration』 (2021年)の4タイトルをセルフ・リリース。2021年12月1日には初のメジャー・オリジナル・アルバム『Ladies In The City』をリリース。今年7月にはフジロックフェスティバル 22の出演、そして8月には全国7都市を周る来日ツアーが予定されている。ディスク・ガイド本『Japanese City Pop 100, selected by Night Tempo』を発売するなど、世界的なシティ・ポップ・ブームの牽引役として活躍中の彼は、地上波TVでも数多く取り上げられ、今最も注目される海外アーティストの1人である。

■Night Tempo オフィシャルサイト/SNS

Official Website: https://nighttempo.com

Twitter: https://twitter.com/nighttempo

Instagram: https://www.instagram.com/nighttempo

Facebook: https://www.facebook.com/nighttempo

YouTube: https://www.youtube.com/nighttempo