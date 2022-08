8月19日(金)23:00より日本テレビ系で放送される音楽番組「MUSIC BLOOD」にMaison Bが出演する。

Maison BはKEN THE 390がプロデュースを行うラップ主体の7人組ボーイズグループ。「MUSIC BLOOD」では「THE NEXT UP」のコーナーでメンバー集めから結成に至るまでのグループの歩みに密着していた。19日(金)放送回ではその完結編をお届け。Maison BとKEN THE 390がスタジオに登場し、MCの田中圭と千葉雄大とともにトークを繰り広げる。

日本テレビ系「MUSIC BLOOD」

2022年8月19日(金)23:00~23:30