KIRINJI、ワンマンライブ「KIRINJI LIVE 2022」を渋谷クラブクアトロで2日間開催

KIRINJIが、ワンマンライブ「KIRINJI LIVE 2022」を、東京・渋谷クラブクアトロで、10月17日（月）と18日（火）の2日間開催することを発表した。

現在、KIRINJIは、堀込高樹が日本各地を一人で回る初の弾き語りツアー「KIRINJI 弾き語り ～ひとりで伺います」を開催中だが、こちらはバンド編成でのワンマンライブとなる。

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バンドメンバーは、「FUJI & SUN22」や「SUMMER SONIC 2022」の出演メンバー、堀込高樹（Vocals, Guitar）、千ヶ崎学（Bass）、シンリズム（Guitar）、So Kanno（from BREIMEN）（Drums）、宮川純（Keyboards）に加えて、今回がKIRINJIのワンマンライブ初参加となる小田朋美（Synthesizers, Vocals）が出演する。

チケットは、KIRINJIのオフィシャルファンクラブにて本日8月13日（土）12時より最速で先行受付を実施中。

＜ライブ情報＞

「KIRINJI LIVE 2022」公演概要

2022年10月17日（月）

2022年10月18日（火）

会場：東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO

時間：OPEN 18:45 / START 19:30（両日とも）

Live Member：

堀込高樹（Vocals, Guitar）

千ヶ崎学（Bass）

シンリズム（Guitar）

So Kanno（from BREIMEN）（Drums）

宮川純（Keyboards）

小田朋美（Synthesizers, Vocals）

チケット料金：

前売：8800円（スタンディング/税込/ドリンク代別）

※整理番号順入場

※制限枚数：各公演お1人様1申込2枚まで

※年齢制限：3歳以上有料

※営利目的の転売禁止

チケット先行：

【KIRINJI OFFICIAL FANCLUB先行 （抽選）】

受付期間：8月13日（土）12:00～8月21日（日）23:59

FC先行受付URL：https://www.kirinji-official.com/contents/ticket

※対象者：受付期間内に「KIRINJI OFFICIAL FANCLUB」にご入会いただいている方

FC入会はこちら https://www.kirinji-official.com/about/membership

【オフィシャル先行（e＋）（抽選）】

受付：https://eplus.jp/kirinji2022/

受付期間：8月20日（土）12:00～8月28日（日）23:59

▼一般発売 （先着）

2022年9月10日（土） 10時〜

KIRINJIオフィシャルサイト https://www.kirinji-official.com/