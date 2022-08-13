KIRINJI、ワンマンライブ「KIRINJI LIVE 2022」を渋谷クラブクアトロで2日間開催

KIRINJIが、ワンマンライブ「KIRINJI LIVE 2022」を、東京・渋谷クラブクアトロで、10月17日（月）と18日（火）の2日間開催することを発表した。
現在、KIRINJIは、堀込高樹が日本各地を一人で回る初の弾き語りツアー「KIRINJI 弾き語り ～ひとりで伺います」を開催中だが、こちらはバンド編成でのワンマンライブとなる。
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バンドメンバーは、「FUJI & SUN22」や「SUMMER SONIC 2022」の出演メンバー、堀込高樹（Vocals, Guitar）、千ヶ崎学（Bass）、シンリズム（Guitar）、So Kanno（from BREIMEN）（Drums）、宮川純（Keyboards）に加えて、今回がKIRINJIのワンマンライブ初参加となる小田朋美（Synthesizers, Vocals）が出演する。
チケットは、KIRINJIのオフィシャルファンクラブにて本日8月13日（土）12時より最速で先行受付を実施中。
＜ライブ情報＞
「KIRINJI LIVE 2022」公演概要
2022年10月17日（月）
2022年10月18日（火）
会場：東京・SHIBUYA CLUB QUATTRO
時間：OPEN 18:45 / START 19:30（両日とも）
Live Member：
堀込高樹（Vocals, Guitar）
千ヶ崎学（Bass）
シンリズム（Guitar）
So Kanno（from BREIMEN）（Drums）
宮川純（Keyboards）
小田朋美（Synthesizers, Vocals）
チケット料金：
前売：8800円（スタンディング/税込/ドリンク代別）
※整理番号順入場
※制限枚数：各公演お1人様1申込2枚まで
※年齢制限：3歳以上有料
※営利目的の転売禁止
チケット先行：
【KIRINJI OFFICIAL FANCLUB先行 （抽選）】
受付期間：8月13日（土）12:00～8月21日（日）23:59
FC先行受付URL：https://www.kirinji-official.com/contents/ticket
※対象者：受付期間内に「KIRINJI OFFICIAL FANCLUB」にご入会いただいている方
FC入会はこちら https://www.kirinji-official.com/about/membership
【オフィシャル先行（e＋）（抽選）】
受付：https://eplus.jp/kirinji2022/
受付期間：8月20日（土）12:00～8月28日（日）23:59
▼一般発売 （先着）
2022年9月10日（土） 10時〜
KIRINJIオフィシャルサイト https://www.kirinji-official.com/