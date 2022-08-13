BLACKPINKがニュービジュアルを公開、先行配信曲プレオーダーキャンペーンも

BLACKPINKが8月19日にリリースする先行配信シングル『Pink Venom』のプレオーダーキャンペーンがスタートした。
9月に2nd ALBUM『BORN PINK』、10月からは約150万人規模の超大型ワールドツアーをスタートさせるなど、大きな動きを見せているBLACKPINK。
『Pink Venom』のプレオーダーキャンペーンは、iTunes Storeにて「Pink Venom」をプレオーダー（予約注文）し、専用の応募サイトから申し込みを行うと、抽選で50名にオリジナルステッカーが当たるというもの。日本だけのオリジナルキャンペーンとなる。Apple Music Pre-add / Spotify Pre-saveも実施がスタートしている。
また、8月19日の配信に向けて”「Pink Venom」SOLO Poster”など、ニュービジュアルも続々と公開されている。
＜リリース情報＞
BLACKPINK
先行配信シングル『Pink Venom』
2022年8月19日（金）13時（日本時間）
・iTunesプレオーダーキャンペーン
応募サイト：https://lp.universal-music.co.jp/forms/5zcg6nb8ip/
応募期間：2022/8/12(金)18:00-2022/8/19(金)12:59
プレゼント内容：抽選で50名様にオリジナルステッカープレゼント
Apple Music Pre-add / Spotify Pre-saveも実施中
https://presave.umusic.com/blackpink-pinkvenom
BLACKPINK
2nd Album『BORN PINK』
BOX SETver.発売日
韓国発売日：2022年9月16日（金）
日本お届け日：未定
※決定し次第ご案内いたします。
※発売日は変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
予約販売開始日時
2022年8月11日（木）11:00〜
BOX SET ver.形態
計3形態：「PINK ver.」、「BLACK ver.」、「GRAY ver.」
販売価格
¥3190（税込） / ¥2900（税抜）
商品内容
・パッケージボックス
・CD
・フォトブック (80P)
・特典封筒
・アコーディオン型歌詞カード
・ランダム・ラージフォトカード (4種のうち1種)
・ランダム・ポストカード (4種のうち1種)
・ランダム・ポラロイド型フォトカード (8種のうち2種)
・ランダム・セルフィフォトカード (8種のうち1種)
・ステッカー (初回プレス分のみ)
・ポスター (初回プレス分のみ)
※すべての封入特典は各ver.毎に絵柄が異なります。
※ポスターは初回プレス分のみ、外付けでお渡しします。
※商品構成は、製造過程中に一部変更となる可能性があります。
ご購入に関して
※商品は数に限りがあります。各ストアの販売予定数に達し次第、販売を終了いたします。
※本商品は輸入商品です。交通事情や天候状況、遠隔地や離島などお届け場所等により若干遅れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
※韓国チャート(ハント[HANTEO]チャート、サークル[CIRCLE]チャート)および日本のオリコンランキングへ反映されます。
CD購入特典
①『BORN PINK』BOX SET ver. 単品をご予約・ご購入のお客様
★特典あり：内容未定
※CD1枚ご予約・ご購入につき特典を1点差し上げます。
②『BORN PINK』BOX SET ver. 3形態(「PINK ver.」、「BLACK ver.」、「GRAY ver.」)セットをご予約・ご購入のお客様
★特典あり：内容未定
※CD1枚ご予約・ご購入につき特典を1点差し上げます。
★セット販売特典あり：内容未定
※3形態セットをご予約・ご購入のお客様はセット販売の商品ページからご予約ください。CDを1枚ずつ単品で3枚購入されてもセット購入特典は付きませんのでご注意ください。
※BLACKPINK Weverse Shop JAPAN、UNIVERSAL MUSIC STOREの特典絵柄は同一となります。
※特典は先着です。無くなり次第、予告なく配布は終了になります。
予約サイト
★BLACKPINK Weverse Shop JAPAN（モバイル専用アプリ）
https://weverseshop.onelink.me/BZSY/72j7h9pd
★UNIVERSAL MUSIC STORE