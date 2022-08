SCANDAL・RINA「なんか“パラレルワールドにおるんかな”みたいな感覚になってくる」シカゴでのホテル療養を振り返る

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロ」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。8月8日(月)の配信では、北米ツアーから無事に帰国した4人が、ほとんどの時間を過ごしたシカゴのホテル療養の模様を振り返ります。HARUNA:アメリカから帰国して最初の収録となります!一同:ただいまー!MAMI:ただいまです!RINA:無事に帰ってきました!HARUNA:皆さんには少々ご心配もおかけしましたが……。RINA:やさしい言葉を本当にたくさんありがとう!HARUNA:なんとか全員元気に戻ってきたので、いつもの「Catch up」をお届けしていきたいと思います。RINA:8月はスペシャルマンスリーやね。HARUNA:そうだね、バンドも今月で結成16周年を迎えるし、私もRINAも誕生月だからね。RINA:おめでたい月やね。HARUNA:元気にやっていきたいなと思います。今回はそれぞれが自由にトークする回です。RINA:いいですね、ホンモノの「Catch up」だね。HARUNA:そうなのよ、全然台本なし。まあ、簡潔に言いますと、4人とも新型コロナウイルスの陽性反応が出て、北米ツアーは途中で中止になったんですけど、なんとか4公演はできました。なので、そんなアメリカツアーのこともお話できたらなと思ってます。そうだ! TOMOMI、MAMI、RINAは陽性反応が出たってことを伝えていたんだけど、その後、私も次の日くらいに陽性反応が出て。皆さんにはお伝えしないままだったので、一応この場でお伝えしておきますね。RINA:でも、ツアースタッフは何人もいたけど、4人だけがなっちゃったよね。そもそも楽屋もスタッフと分けていたからね。HARUNA:そしてそれぞれの部屋で療養していたんだけど。RINA:シカゴのホテルに11日間くらいずっといてね……。HARUNA:いましたね。RINA:なんか「パラレルワールドにおるんかな」みたいな感覚になってくるくらい……ずっと寝てるやん。「何日寝てるかわからん」みたいな生活になっていて。HARUNA:でも意外とあっという間に1日が過ぎていっちゃうんだよね!* * *SCANDALのニューアルバム「MIRROR」は好評発売中!<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治アポロAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056