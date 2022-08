『すみっコぐらし』がストリートウエアに！アトモスピンクと初コラボ

大人気キャラクター『すみっコぐらし』と、女性の為のスニーカーセレクトショップatmos pinkが初のコラボレーション! ミニTシャツや刺繍缶バッジセットなど、『すみっコぐらし』とのコラボアイテムが発売中だ。

2012年、「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生したキャラクター『すみっコぐらし』。かわいいだけじゃない、ちょっぴりネガティブでシュールなキャラクターやストーリー、その世界観は子どものみならず大人たちをも魅了している。

様々なグッズや玩具などの商品展開がなされており、劇場版アニメーション作品も制作・公開されるなど、幅広い年齢層に愛されているキャラクターだ。

その愛らしいビジュアルと共感できるコンセプトで、幅広い世代に人気のすみっコぐらしがストリートウエアになって登場!

ユニセックスで着用可能なビッグTとトレンドのミニT、さらに衣類に圧着可能なワッペン、だれもが使いやすいキーホルダーなどが展開。

Tシャツにワッペンを散りばめてオリジナリティを演出したり、缶バッジやキーホルダーを付けてワンポイントに。

ストリートファッションの一部として、今回のアイテムを取り入れてみてはいかがだろうか?

>>>すみっコたちと街に繰り出そう! コラボアイテムラインナップを見る(写真16点)

(C)2022 SAN-X CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.