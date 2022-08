LiSA「彼女まあまあ上機嫌でした」『シフクノトキ』MUSiC CLiPで愛犬のころもと共演

LiSAが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。先日公開されたカバヤ・ピュアラルグミのCMソング『シフクノトキ』のMUSiC CLiPについて、リスナーのメッセージを紹介し、撮影時のエピソードを伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! LiSA LOCKS!」8月10日(水)放送分)【リスナーのメッセージ:LiSA先生こんばんは! 「シフクノトキ」MVみました~! ころもがMVデビューしていたり、LiSA先生が笑顔でいる姿を見ることができて、“シフクノトキ”を過ごせました! ちなみに、MVを撮る中でいちばん苦労したことは何ですか?】LiSA:ありがとうございます! ということで「シフクノトキ」のミュージックビデオが公開となりました!そして、私の愛犬ころもちゃんが初デビューしたんですけど、撮影中大変でした! いちばん苦労したことは、ころもちゃんの世話ですかね?(笑)。ころもちゃんをお外に連れ出して、長い時間放し飼いにするというか……放っておくってことがなかなかないんですよね。私も私でずっと別で撮影してるから、大丈夫かな……? って思ってたんですけど。向こうのほうで、ずっと「くぅーん、くぅーん」って言ってましたね(笑)。でもダンサーさんたちに「かわいい!」って言ってもらって、彼女まあまあ上機嫌でしたね。撮影本番になってからは、私が抱っこしてるにも関わらず、ダンサーの妖精ちゃんたちに夢中で、「あっち行きたい! あの子たちと遊びたい!」みたいな(笑)。いつもはいい子に抱っこされてるんですけどね(笑)。そんな貴重な場面が収録されています!LiSA:みんながTwitterに投稿してくれた<#わたしのシフクノトキ>の写真や動画を使ったショートMVも完成! そして公開されました!Twitterでみんながタグ付けしてくれたものを全部見たんですけど、結構使った! 「シフクノトキ」を聴きながら、みんなの「シフクノトキ」の写真とか動画を見ていると、なぜかちょっと涙が出てくるんですよね(笑)。あーなんだかいいなって思いましたよ。ぜひ自分が投稿したやつが使われているか、探してみてください!このほかには、発売が発表されたライブBlu-ray&DVD『LiVE is Smile Always~Eve&Birth~「the Birth」at NIPPON BUDOKAN』やビジュアルブック『xLiSAxBOOKx 2』の詳細について語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/