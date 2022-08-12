映画「HiGH&LOW THE WORST X（クロス）」より、鈴蘭男子高校にフィーチャーした映像「Music Trailer～鈴蘭男子高校篇～」が公開された。

「Music Trailer」の第2弾となる今回の映像では、三上ヘンリー大智演じる最強の男・ラオウ率いる少数精鋭の武闘派集団・鈴蘭男子高校のアクションシーンが公開に。ラオウこと岬麻理央を筆頭に、板垣瑞生が演じる何度やられてもゾンビのように立ち上がってくることからビンゾーと呼ばれる宮内幸三、時任勇気が演じる常に冷静沈着な不動のNo.2・真志井雄彦、八木勇征が演じるラオウ一派最強の用心棒・山口孫六、木村慧人が演じる密偵を得意とする伊東カムイ、高橋祐理が演じる2年では頭一つ抜けている瀬田完介らが登場。また映像の最後には、鈴蘭にたった1人で乗り込む川村壱馬演じる花岡楓士雄の姿もお目見えした。

「HiGH＆LOW THE WORST X」は、高橋ヒロシ「クローズ」「WORST」と、メディアミックスプロジェクト「HiGH&LOW」シリーズの世界観をクロスオーバーさせた作品「HiGH&LOW THE WORST」の続編。9月9日に劇場公開される。

映画「HiGH＆LOW THE WORST X（クロス）」

2022年9月9日（金）公開

スタッフ

企画プロデュース：EXILE HIRO

総監督：二宮“NINO”大輔

監督：平沼紀久

アクション監督：鈴村正樹

原案・キャラクター設定：高橋ヒロシ

脚本：増本庄一郎、渡辺啓、平沼紀久

音楽：中野雄太

企画制作：HI-AX

製作著作：「HiGH&LOW」製作委員会

配給：松竹

キャスト

鬼邪高校：川村壱馬、吉野北人、佐藤流司、神尾楓珠、福山康平、龍、鈴木昂秀、うえきやサトシ、中島健、森崎ウィン、前田公輝

瀬ノ門工業高校：中本悠太（YUTA）、三山凌輝（RYOKI）、永沼伊久也、比嘉涼樹

鎌坂高校：藤原樹、岡宏明

江罵羅商業高校：長谷川慎、陣、今村謙斗

鳳仙学園：塩野瑛久、葵揚、小柳心、荒井敦史、堀夏喜、坂口涼太郎

鈴蘭男子高校：三上ヘンリー大智、板垣瑞生、時任勇気、八木勇征、木村慧人、高橋祐理

※高橋ヒロシの高ははしごだかが正式表記。

(c)2022「HiGH&LOW THE WORST X」製作委員会 (c)髙橋ヒロシ(秋田書店) HI-AX