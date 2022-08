新しい学校のリーダーズ、さとうもか、BiSH…が出演！豆柴の大群・ハナエモンスターが”妄想”する夏フェスタイムテーブル

豆柴の大群が、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 豆柴LOCKS!」に出演。8月9日(火)の放送では、ハナエモンスターが”妄想”で夏フェスの主催者となり、出演する顔ぶれを考えました。そのタイムテーブルと、メンバーのアイカ・ザ・スパイの感想をを紹介します。ハナエ:私がつけたステージ名は『ガールガールズフェス』です。女の子しかいないフェスになっております!ハナエ:新しい学校のリーダーズはダンスがすごいグループなんだけど、マジでブチ上がるから!アイカ:そうなんだ!ハナエ:一発目にフェスをブチ上げてほしいなって気持ちで選びました。ハナエ:アイナ先生でございます〜。アイカ:いいね!ハナエ:夏ってこのくらいが夕暮れ時じゃない? 夕焼けのアイナさん、めっちゃ見たくない? だから、選ばせていただきました!ハナエ:いいっすよ! 本当に!! 予期できないパフォーマンスをしてくれたりするの。アイカ:気になる!ハナエ:夏フェスにぴったりなんだよね、水曜日のカンパネラさんは。アイカ:そうなんだね!ハナエ:(さとうもかさんは)かわいらしい曲調なんだけど、心がギュッと締め付けられるような失恋の曲とかが多いの。アイカ:いい! 夏の失恋ソングっていいよね。ハナエ:マジでいい!ハナエ:大トリを飾るのは……BiSH!アイカ:あ〜〜〜!ハナエ:野外のBiSHさん見たすぎるでしょ!アイカ:だって合うんだもん、すごい!ハナエ:ということで、私が妄想で考えた夏フェス『ガールガールズフェス』の出演者は以上の5組となっています。アイカ:行きたいです、私。知らないアーティストの方もいたから、なんか見てみたいと思った。ハナエ:ぜひチェックしてみて!ハナエモンスターが“妄想”したタイムテーブルは、『妄想夏フェスタイムテーブル2022 supported by Coke Studio』特設サイトで公開されています。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/