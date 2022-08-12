イギリスのロックバンド・The Libertinesが、8月20、21日に千葉・ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセと大阪・舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）で開催される音楽フェスティバル「SUMMER SONIC 2022」への出演をキャンセルした。
8月20日にTOKYO会場のMARINE STAGE、翌21日にOSAKA会場のOCEAN STAGEに出演予定だったThe Libertines。主催のクリエイティブマンは、数ヶ月にわたって関係機関と交渉期間を続けてきたが、メンバーのビザ取得が困難と判断されたため、彼らの出演はやむなくキャンセルとなった。なお出演日には日本のファンに向けて特別収録されたThe Libertinesのライブの模様が放映される。
SUMMER SONIC 2022
TOKYO
2022年8月20日（土）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
MARINE STAGE
The 1975 / King Gnu / Maneskin / マキシマム ザ ホルモン / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE / Novelbright
MOUNTAIN STAGE
MAN WITH A MISSION / The Offspring / ザ・クロマニヨンズ / Fishbone / All Time Low / BLUE ENCOUNT / 渋谷すばる / The Linda Lindas / CVLTE（オープニングアクト）
SONIC STAGE
セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Aimer / Vaundy / Awesome City Club / Squid / CHAI / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / Doul（オープニングアクト）
BEACH STAGE
KIRINJI / TAHITI 80 / never young beach / 変態紳士クラブ / サンボマスター / chilldspot / yonawo / Chilli Beans.（オープニングアクト） / メとメ（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
PACIFIC STAGE
HYDE / Fear, and Loathing in Las Vegas / BAND-MAID / RAISE A SUILEN / Billkin & PP Krit / WONFU / リーガルリリー / Who-ya Extended（オープニングアクト） / サバシスター（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
J-CULTURE STAGE
バックドロップシンデレラ / ASH DA HERO / ザ・リーサルウェポンズ / 神使轟く、激情の如く。 / BRIDEAR / WENDY / LEO（箏）
2022年8月21日（日）千葉県 ZOZOマリンスタジアム＆幕張メッセ
MARINE STAGE
ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / WANIMA / ヤングブラッド / The Struts / THE ORAL CIGARETTES / BE:FIRST / OCTPATH（オープニングアクト）
MOUNTAIN STAGE
Primal Scream presents Screamadelica Live / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / 3OH!3 / Easy Life / 優里
SONIC STAGE
カーリー・レイ・ジェプセン / CL / ENDRECHERI / 女王蜂 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース / 羊文学
BEACH STAGE
秦基博 / STUTS / iri / chelmico / Def Tech / Omoinotake / モノンクル / NOA（オープニングアクト） / Black Leech（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
PACIFIC STAGE
ジコ / 岡崎体育 / きゃりーぱみゅぱみゅ / OZI / Novel Core / KANDYTOWN / カン・ダニエル / Liella! / Tani Yuuki（オープニングアクト） / SARM（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
J-CULTURE STAGE
22/7 / なんキニ！ / ばってん少女隊 / FRUITS ZIPPER / Kolokol / Daisy / Lyrical Lily / LEO（箏）
OSAKA
2022年8月20日（土）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
OCEAN STAGE
ポスト・マローン / ONE OK ROCK / ミーガン・ジー・スタリオン / ヤングブラッド / KREVA / The Struts / BE:FIRST
MOUNTAIN STAGE
Kasabian / ASIAN KUNG-FU GENERATION / Kula Shaker / milet / TOMORROW X TOGETHER / 3OH!3 / Easy Life
SONIC STAGE
カーリー・レイ・ジェプセン / CL / きゃりーぱみゅぱみゅ / ゲスの極み乙女 / グリフ / ちゃんみな / セイレム・イリース / (sic)boy / Kanna（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
MASSIVE STAGE
カン・ダニエル / 羊文学 / JP THE WAVY / Friday Night Plans / Mega Shinnosuke / モノンクル / マハラージャン / RQNY
2022年8月21日（日）大阪府 舞洲SONIC PARK（舞洲スポーツアイランド）
OCEAN STAGE
The 1975 / King Gnu / Maneskin / My Hair is Bad / リナ・サワヤマ / ビーバドゥービー / Mrs. GREEN APPLE
MOUNTAIN STAGE
YOASOBI / The Offspring / Ken Yokoyama / Fishbone / All Time Low / 04 Limited Sazabys / The Linda Lindas / CVLTE（オープニングアクト）
SONIC STAGE
セイント・ヴィンセント / ケイシー・マスグレイヴス / Nulbarich / Sparks / Awesome City Club / indigo la End / ALI / Absolute area（出れんの!? サマソニ!? Audition Winner）
MASSIVE STAGE
TAHITI 80 / Chilli Beans. / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / すりぃ / NIKO NIKO TAN TAN / asmi / LMYK / ザ・リーサルウェポンズ
※Maneskinの「a」はリング符号付きが正式表記。
※OZIの「O」はストローク記号付きが正式表記。