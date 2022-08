UNISON SQUARE GARDENのニューシングル「カオスが極まる」が、10月19日にリリースされる。

前作「kaleido proud fiesta」から半年ぶりとなる今回のシングルは、10月8日(土)よりテレビ朝日系で放送されるアニメ「ブルーロック」のオープニング主題歌。この曲について田淵智也(B)は「最高にクレイジーな物語に最高にクレイジーな楽曲を添えて、ロックバンドが演奏しました」とコメントを寄せている。本日8月12日にYouTubeで公開されたアニメの第2弾PVでは、この曲の一部が試聴できる。

このシングルは初回限定盤、通常盤の2仕様でリリースされる。初回限定盤には今年6月に東京・TOKYO DOME CITY HALLで行われたライブ「fun time HOLIDAY 8」の音源を収録したCD、タイトル曲とカップリング曲のミュージックビデオなどを収録したBlu-rayが付属する。

また10月からはニューシングルを携えたライブハウスツアー「fiesta in chaos」の開催も決定した。チケットなどの詳細はオフィシャルサイトで確認を。

田淵智也 コメント

TVアニメ「ブルーロック」のOP テーマを担当いたします、UNISON SQUARE GARDENベースの田淵智也です。

最高にクレイジーな物語に最高にクレイジーな楽曲を添えて、ロックバンドが演奏しました。

カオス、極まっています。

よろしくお願いします。

UNISON SQUARE GARDEN「カオスが極まる」収録内容

CD

01. カオスが極まる

02. 放課後マリアージュ

初回限定盤LIVE CD

UNISON SQUARE GARDEN Presents「fun time HOLIDAY 8」at TOKYO DOME CITY HALL 2022.06.13

・23:25

・リニアブルーを聴きながら

・何かが変わりそう

・アトラクションがはじまる(they call it “NO.6”)

・メカトル時空探検隊

・Catch up, latency

・MR.アンディ

・夢が覚めたら(at that river)

・Nihil Pip Viper

・徹頭徹尾夜な夜なドライブ

・kid, I like quartet

・君の瞳に恋してない

<ENCORE>

・kaleido proud fiesta

・桜のあと(all quartet lead to the?)

初回限定盤Blu-ray

・「カオスが極まる」Music Video

・「放課後マリアージュ」Music Video

ほか映像収録予定

UNISON SQUARE GARDEN TOUR 2022「fiesta in chaos」

2022年10月25日(火)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年10月26日(水)大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年11月1日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

2022年11月2日(水)熊本県 熊本B.9 V1

2022年11月7日(月)愛知県 Zepp Nagoya

2022年11月11日(金)青森県 青森Quarter

2022年11月12日(土)宮城県 SENDAI GIGS

2022年11月15日(火)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年11月16日(水)神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年11月18日(金)北海道 Zepp Sapporo

2022年11月26日(土)沖縄県 ミュージックタウン音市場