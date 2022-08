すみっコぐらしとハロウィンを楽しむ♪ コラボイベント開催決定！

2022年9月16日(金)より、JR川崎駅前の複合商業施設『ラ チッタデッラ』にて、「ハロウィン」がテーマの「すみっコぐらし」コラボイベントが開催!

「すみっコぐらし」は、「すみっこが好き」という個性的な設定と、優しいタッチとトーンが、子どもから大人まで幅広い層に支持されている大人気キャラクター。2012年に「ここがおちつくんです」をキーワードに誕生し、今年で10周年を迎えた。

そんな「すみっコぐらし」が、この秋、約3か月もの間『ラ チッタデッラ』とコラボすることが決定! 2022年9月16日(金)~10月31日(月)の期間中は第1弾として、「ハロウィン」がテーマのイベントが開催される。

40以上の店舗が参加し、行われる本イベントでは、「すみっコぐらし」史上初となるハロウィンコラボメニューの提供や、スタンプラリー企画、キャラクターグリーティングの実施など、見どころ満載。ここでしか手に入らないノベルティも要チェックだ!

ほかにも、フォトスポットの登場や、可愛らしい館内装飾で、施設全体で「すみっコぐらし」の世界を楽しめる。「すみっコぐらし」好きの方は、お見逃しなく!

