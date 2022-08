SKY-HIが新曲｢Fly Without Wings｣をライブ初披露、冠番組でフルサイズ初解禁

SKY-HIが、全国9都市を巡るホールツアー『超・八面六臂-』岡山公演で「Fly Without Wings」を初披露した。

同楽曲は、8月19日公開の映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』 のオフィシャルインスパイアーソングとして書き下ろした楽曲。ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のメインテーマ曲である中村正人作曲の「Green Hill Zone」をベースに制作された同映画の日本版主題歌「DREAMS COME TRUE / UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone - MASADO and MIWASCO Version -」を、 ☆Taku Takahashi (m-flo, block.fm)が大胆にサンプリング。DREAMS COME TRUE楽曲初のオフィシャルサンプリングとなるHIP HOPチューンとなっている。8月8日にYouTubeにて公開された、ソニックとコラボレーションしたプロモーションビデオ、新ビジュアルが楽曲リリース前から大きな話題を呼んでた。

【動画】ソニックとSKY-HIのコラボPV

同楽曲は、SKY-HI自身がナビゲーターを務めるJ-WAVE (81.3FM)「DIVE TO THE NEW WORLD」で8月13日(23:00-23:54)に楽曲のフルサイズが初オンエアされることも決定した。

<番組情報>

J-WAVE (81.3FM)「DIVE TO THE NEW WORLD」

2022年8月13日(土)23:00-23:54

番組HP : https://www.j-wave.co.jp/original/divetothenewworld/

<ライブ情報>

「SKY-HI HALL TOUR 2022 -超・八面六臂-」

2022年8月14日(日)静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール 開場 16:30/開演 18:00

2022年8月20日(土)福岡・福岡サンパレス 開場 16:30/開演 18:00

2022年9月1日(木)東京・国際フォーラムA 開場 16:30/開演 18:00

https://avex.jp/skyhi/