古舘春一原作によるTVアニメ「ハイキュー!!」全シリーズおよび劇場版総集編4作品、OAD3作品、OVA2作品の一挙無料放送が決定。8月14日から22日まで9日間連続にわたり、ABEMAのアニメ3チャンネルで実施される。

8月19日の“ハイキュー!!の日”に合わせて行われる一挙無料放送では、8月14日から3日間ずつかけて、TVアニメ第1期「ハイキュー!!」全25話、第2期「ハイキュー!! セカンドシーズン」全25話を配信。また8月18日、19日には第3期「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」全10話がオンエアされる。

加えて“ハイキュー!!の日”当日には、劇場版総集編の前編「ハイキュー!! 終わりと始まり」、後編の「ハイキュー!! 勝者と敗者」、劇場版総集編「ハイキュー!! 才能とセンス」、劇場版総集編「ハイキュー!! コンセプトの戦い」、OAD「リエーフ見参!」「VS"赤点"」「特集!春高バレーに賭けた青春」、OVA「陸 VS 空」「ボールの“道”」が立て続けに放送される。さらに8月20日、21日、22日の3日間連続で、第4期「ハイキュー!! TO THE TOP」全25話が届けられる。

“ハイキュー!!の日”! 記念『ハイキュー!!』全シリーズ9日間連続一挙放送

「ハイキュー!!」#1~12

放送日時:2022年8月14日(日)13:00~、18:30~、8月15日(月)12:55~

「ハイキュー!!」#13~25

放送日時:2022年8月15日(月)18:25~、8月16日(火)6:30~、12:30~

「ハイキュー!! セカンドシーズン」#1~12

放送日時:2022年8月16日(火)18:30~、8月17日(水)7:30~、13:00~

「ハイキュー!! セカンドシーズン」#13~25

放送日時:2022年8月17日(水)18:30~、8月18日(木)6:30~、12:30~

「ハイキュー!! 烏野高校 VS 白鳥沢学園高校」#1~10

放送日時:2022年8月18日(木)18:30~、23:00~、8月19日(金)7:30~

「ハイキュー!! 終わりと始まり」

放送日時:2022年8月19日(金)12:00~、20:25~

「ハイキュー!! 勝者と敗者」

放送日時:2022年8月19日(金)13:35~、22:00~

「ハイキュー!! 才能とセンス」

放送日時:2022年8月19日(金)15:10~、23:35~

「ハイキュー!! コンセプトの戦い」

放送日時:2022年8月19日(金)16:45~、25:10~

OAD「リエーフ見参!」「VS"赤点"」「特集!春高バレーに賭けた青春」

放送日時:2022年8月19日(金)18:20~、26:45~

OVA「陸 VS 空」「ボールの“道”」

放送日時:2022年8月19日(金)19:35~、8月20日(土)4:00~

「ハイキュー!! TO THE TOP」#1~12

放送日時:2022年8月20日(土)13:00~、18:30~、8月21日(日)12:55~

「ハイキュー!! TO THE TOP」#13~25

放送日時:2022年8月21日(日)18:25~、8月22日(月)12:30~、18:20~

(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会・MBS(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!! セカンドシーズン」製作委員会・MBS(c)古舘春一/集英社・「ハイキュー!! 3rd」製作委員会・MBS