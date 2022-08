ショートアニメ「ミニ豆ちゃん」の日本語吹替版の地上波放送が決定。漫才コンビ・EXITがMCを務めるフジテレビのトークバラエティ番組「EXITV!~FODの新作・名作をPon!Pon!見せまくり!!~」内で、8月18日より3分間の“地上波特別版”としてオンエアされる。

「ミニ豆ちゃん」は、2018年より中国の動画配信サイト・bilibiliで配信され、再生回数2億回を突破したショートアニメ。人間とは違う視点を持つ小豆やタピオカ、アロエなどをモチーフにしたキャラクターが、食べてもらうために日々さまざまなデザートに入って仕事をこなし、いろんな仲間と出会いながら、愉快な物語を繰り広げていく。そんな中国アニメの日本語吹替版は、フジテレビと「羅小黒戦記」のチームジョイが制作。FODプレミアムで4月1日に配信を開始し、現在シーズン4が展開されている。

日本語吹替版では、主人公である小豆のミニ豆ちゃん役として蒼井翔太、ミニ豆ちゃんの大親友・タピオカのジェンシュン役として大平峻也が出演。そのほかアロエのアンソニー役を熊谷俊輝、クコの実のジャオ先生役を杉田智和、イモ団子のユーエン役を大須賀純が演じている。この発表に併せ、蒼井、大平、フジテレビグローバル事業部のプロデューサー・蒲田智恵からはコメントが到着。さらにチームジョイの公式YouTubeチャンネルでは、蒼井、大平の地上波向けコメント動画、インタビュー動画を公開中だ。なおショートアニメ「ミニ豆ちゃん」の“地上波特別版”は、FOD、TVerでも見逃し配信される。

蒼井翔太 (ミニ豆ちゃん役)コメント

地上波おめでとうございます!

大好きなミニ豆ちゃんがより沢山の皆様に観ていただける事が嬉しいです。

しかも僕の誕生日に、このようなお知らせが出来るなんて夢のようです!

海外でのミニ豆ちゃんたちの声は、制作しているスタッフさんがアフレコをしているらしく!スタッフさん達の愛と、声の可愛らしさも凄くすきで!なんとか、その可愛さを再現、プラス、自分が演じられる限りの可愛さでミニ豆ちゃんを生かしてあげたいなと思いました!

いいことがあった日、ちょっとへこんでしまった日、嫌なことがあった日、疲れた日、どんな日でも! ミニ豆ちゃんが癒してくれること間違いなしです!是非、寝る前の癒しのお供にしてあげてください!

ジェンシュンをはじめ、仲間たちとの絶妙なやりとりが本当に楽しくて笑っちゃいます!

大平峻也 (タピオカのジェンシュン役)コメント

ミニ豆ちゃん、ジェンシュンくん、地上波進出おめでとうございます!!

いやーめでたいですね…

嬉しさのあまり、マネージャーにミニ豆ちゃんスタンプを連打で送りつけてしまいました笑

(ちなみに僕がよく使ってるのは“しゅん”…ってやつです。)

地上波でも放送が開始するということで、

これからもっともっと沢山の方から愛されるであろう彼らを、

僕も、タピオカミルクティーを飲みながら見届けたいと思いますので、ぜひ皆様応援よろしくお願いします!!

蒲田智恵(フジテレビグローバル事業部プロデューサー)コメント

アニメ『ミニ豆ちゃん』の地上波放送が決まり、より多くの方に可愛いミニ豆ちゃんを観て頂ける事が本当に嬉しいです!

ストーリーは非常にコミカルな内容となっていて、子供から大人まで楽しめる作品となっています。

大平さんも愛用しているミニ豆ちゃんのLINEスタンプの第2弾が近々発売予定!!

今回はなんと動くミニ豆ちゃんなので本当にかわいくて早く使いたくて、使って欲しくてうずうずしてます(笑)

そして、地上波放送に伴い、ミニ豆ちゃんグッズや楽しいイベントも準備中です!! 皆さん楽しみにしていてください!

情報の見逃しがないよう、是非公式HPとSNSのチェックをお願いいたします。

「ミニ豆ちゃん」

フジテレビ:2022年8月18日(木)より毎週木曜日25:25~「EXITV!~FODの新作・名作をPon!Pon!見せまくり!!~」内で放送

日本語版吹替版スタッフ

エグゼクティブ・プロデューサー:白金(King Bai)、東康之

プロデューサー:蒲田智恵、仲野潤一

演出:佐藤敦

音響制作担当:金子秋波

音響制作:キャトルステラ

制作:チームジョイ、フジテレビ

原作:広州九五年動画有限公司

日本語版吹替版キャスト

ミニ豆ちゃん:蒼井翔太

タピオカのジェンシュン:大平峻也

アロエのアンソニー:熊谷俊輝

クコの実のジャオ先生:杉田智和

イモ団子のユーエン:大須賀純

(c)Making Animation Co., Ltd. All Rights Reserved