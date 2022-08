櫻坂46とClariSが9月17日から19日にかけて滋賀・烏丸半島芝生広場で開催される、西川貴教(T.M.Revolution)主催の音楽イベント「イナズマロック フェス 2022」の雷神ステージに登場する。

櫻坂46は17日、ClariSは19日の公演に出演することが決定。この発表により雷神と風神、両ステージのアクトが出そろった。「イナズマロック フェス 2022」のチケットは現在チケットぴあにて先行販売を実施中。

イナズマロック フェス 2022

2022年9月17日(土)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

[雷神ステージ]

OWV / 櫻坂46 / Da-iCE / 東京スカパラダイスオーケストラ / 西川貴教 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / ももいろクローバーZ

[風神ステージ]

Wienners / カネヨリマサル / ザ・リーサルウェポンズ / SUPER★DRAGON / HAND DRIP / Finally / リアクション ザ ブッタ / わーすた



2022年9月18日(日)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

[雷神ステージ]

アイドルマスター SideM / 打首獄門同好会 / UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / T.M.Revolution / DISH// / Vaundy / MY FIRST STORY

[風神ステージ]

I Don't Like Mondays. / ASH DA HERO / ES-TRUS / Kanna / クボタカイ / 電音部 / ビレッジマンズストア / mahina



2022年9月19日(月・祝)滋賀県 烏丸半島芝生広場

<出演者>

[雷神ステージ]

OCTPATH / ClariS / T.M.Revolution / 西川貴教 / Novelbright / 布袋寅泰 / モーニング娘。'22 / Little Glee Monster

[風神ステージ]

OKOJO / CYNHN / Bye-Bye-Handの方程式 / ピューロガールズ / 豆柴の大群 / mistress / moon drop / 友希