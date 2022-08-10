櫻坂46とClariSが9月17日から19日にかけて滋賀・烏丸半島芝生広場で開催される、西川貴教（T.M.Revolution）主催の音楽イベント「イナズマロック フェス 2022」の雷神ステージに登場する。
櫻坂46は17日、ClariSは19日の公演に出演することが決定。この発表により雷神と風神、両ステージのアクトが出そろった。「イナズマロック フェス 2022」のチケットは現在チケットぴあにて先行販売を実施中。
イナズマロック フェス 2022
2022年9月17日（土）滋賀県 烏丸半島芝生広場
＜出演者＞
［雷神ステージ］
OWV / 櫻坂46 / Da-iCE / 東京スカパラダイスオーケストラ / 西川貴教 / Fear, and Loathing in Las Vegas / 04 Limited Sazabys / ももいろクローバーZ
［風神ステージ］
Wienners / カネヨリマサル / ザ・リーサルウェポンズ / SUPER★DRAGON / HAND DRIP / Finally / リアクション ザ ブッタ / わーすた
2022年9月18日（日）滋賀県 烏丸半島芝生広場
＜出演者＞
［雷神ステージ］
アイドルマスター SideM / 打首獄門同好会 / UVERworld / THE ORAL CIGARETTES / T.M.Revolution / DISH// / Vaundy / MY FIRST STORY
［風神ステージ］
I Don't Like Mondays. / ASH DA HERO / ES-TRUS / Kanna / クボタカイ / 電音部 / ビレッジマンズストア / mahina
2022年9月19日（月・祝）滋賀県 烏丸半島芝生広場
＜出演者＞
［雷神ステージ］
OCTPATH / ClariS / T.M.Revolution / 西川貴教 / Novelbright / 布袋寅泰 / モーニング娘。'22 / Little Glee Monster
［風神ステージ］
OKOJO / CYNHN / Bye-Bye-Handの方程式 / ピューロガールズ / 豆柴の大群 / mistress / moon drop / 友希