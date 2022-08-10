裸のラリーズのオフィシャル復刻CD3作品が10月12日にリリースされる。
昨年10月にオフィシャルサイトが開設され、関係者によってレーベル・The Last One Musiqueが立ち上げられた裸のラリーズ。「これまで20年以上にわたって流布してきた海賊盤よりも鮮烈な音 / 的確なプロダクションによって、水谷孝の音楽を提供していく」というレーベルの理念のもと、オリジナルアルバム3作品のCDリリースが決まった。
リリースされるのは、バンド創成期の瑞々しく鮮烈な姿を捉えた貴重な音源集「’67-’69 STUDIO et LIVE」、アコースティックサウンドで静的な側面にフォーカスした「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」、裸のラリーズがその真髄を最大限に発揮した轟音ライヴを完全収録した2枚組「’77 LIVE」の3作品。いずれもリイシューにあたって最良の音源 / アートワークが吟味され、裸のラリーズ参加メンバーの1人・久保田麻琴によりリマスタリングが施されている。また「’67-’69 STUDIO et LIVE」にはボーナストラックとして未発表音源2曲が追加収録される。
Tuff BeatsのオフィシャルサイトではCDの予約を受け付けており、各ページでは湯浅学が執筆した「’67-‘69 STUDIO et LIVE」「’77 LIVE」の解説、松山晋也が執筆した「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」の解説が近日公開される予定。なお各タイトルのアナログ盤もリリース予定で、詳細は来月にアナウンスされる。
Les Rallizes Dénudés「’67-‘69 STUDIO et LIVE」収録曲
01. Smokin' Cigarette Blues（Live Version）
02. La Mal Rouge
03. 眩 暈 otherwise My Conviction
Vertigo otherwise My Conviction
04. Les Bulles de Savon
Soap Bubbles
05. 記憶は遠い
Memory is far away
06. 鳥の声
Bird calls in the dusk
07. My Conviction（2nd. Version）
08. The Last One _1969（Live Version）
＜ボーナストラック＞
09. Résonance
10. Tobacco Road
Les Rallizes Dénudés「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」収録曲
01. 記憶は遠い
Memory is far away
02. 朝の光 L’AUBE
Morning Light, L’Aube
03. 断章 Ⅰ
Fragment I
04. 断章 Ⅱ
Fragment II
05. 亀裂
Fissure
06. The Last One _1970
07. 黒い悲しみのロマンセ otherwise Fallin' Love With
Romance of the Black Pain otherwise Fallin' Love With
Les Rallizes Dénudés「’77 LIVE」収録曲
DISQUE 1
01. Enter the Mirror
02. 夜、暗殺者の夜
The Night, Assassin’s Night
03. 氷の炎
Flame of Ice
04. 記憶は遠い
Memory is far away
DISQUE 2
01. 夜より深く
Deeper than the Night
02. 夜の収穫者たち
Reapers of the Night
03. The Last One _1977