裸のラリーズのオフィシャル復刻CD3作品が10月12日にリリースされる。

昨年10月にオフィシャルサイトが開設され、関係者によってレーベル・The Last One Musiqueが立ち上げられた裸のラリーズ。「これまで20年以上にわたって流布してきた海賊盤よりも鮮烈な音 / 的確なプロダクションによって、水谷孝の音楽を提供していく」というレーベルの理念のもと、オリジナルアルバム3作品のCDリリースが決まった。

リリースされるのは、バンド創成期の瑞々しく鮮烈な姿を捉えた貴重な音源集「’67-’69 STUDIO et LIVE」、アコースティックサウンドで静的な側面にフォーカスした「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」、裸のラリーズがその真髄を最大限に発揮した轟音ライヴを完全収録した2枚組「’77 LIVE」の3作品。いずれもリイシューにあたって最良の音源 / アートワークが吟味され、裸のラリーズ参加メンバーの1人・久保田麻琴によりリマスタリングが施されている。また「’67-’69 STUDIO et LIVE」にはボーナストラックとして未発表音源2曲が追加収録される。

Tuff BeatsのオフィシャルサイトではCDの予約を受け付けており、各ページでは湯浅学が執筆した「’67-‘69 STUDIO et LIVE」「’77 LIVE」の解説、松山晋也が執筆した「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」の解説が近日公開される予定。なお各タイトルのアナログ盤もリリース予定で、詳細は来月にアナウンスされる。

Les Rallizes Dénudés「’67-‘69 STUDIO et LIVE」収録曲

01. Smokin' Cigarette Blues(Live Version)

02. La Mal Rouge

03. 眩 暈 otherwise My Conviction

Vertigo otherwise My Conviction

04. Les Bulles de Savon

Soap Bubbles

05. 記憶は遠い

Memory is far away

06. 鳥の声

Bird calls in the dusk

07. My Conviction(2nd. Version)

08. The Last One _1969(Live Version)

<ボーナストラック>

09. Résonance

10. Tobacco Road

Les Rallizes Dénudés「MIZUTANI / Les Rallizes Dénudés」収録曲

01. 記憶は遠い

Memory is far away

02. 朝の光 L’AUBE

Morning Light, L’Aube

03. 断章 Ⅰ

Fragment I

04. 断章 Ⅱ

Fragment II

05. 亀裂

Fissure

06. The Last One _1970

07. 黒い悲しみのロマンセ otherwise Fallin' Love With

Romance of the Black Pain otherwise Fallin' Love With

Les Rallizes Dénudés「’77 LIVE」収録曲

DISQUE 1

01. Enter the Mirror

02. 夜、暗殺者の夜

The Night, Assassin’s Night

03. 氷の炎

Flame of Ice

04. 記憶は遠い

Memory is far away

DISQUE 2

01. 夜より深く

Deeper than the Night

02. 夜の収穫者たち

Reapers of the Night

03. The Last One _1977