竹内良輔・三好輝原作によるミュージカル「憂国のモリアーティ」の第4弾のタイトルが「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」に決定。追加キャストが発表された。
2023年1月27日から29日まで大阪・新歌舞伎座、2月2日から12日まで東京・天王洲銀河劇場で行われる同舞台。追加キャストとして、アダム・ホワイトリー役で川原一馬、メアリー・モースタン役で山内優花が出演することが明らかになった。
チケットは、8月17日に発売されるCD「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Song Collection -Op.1/Op.2/Op.3-」の初回封入先行のほか、ジャンプSQ.（集英社）の誌面先行、キャスト先行、オフィシャル先行などが順次実施される。
「ミュージカル『憂国のモリアーティ』Op.4 -犯人は二人-」
日程：2023年1月27日（金）～29日（日）
会場：大阪府 新歌舞伎座
日程：2023年2月2日（木）～12日（日）
会場：東京都 天王洲 銀河劇場
スタッフ
原作：構成／竹内良輔、漫画／三好輝『憂国のモリアーティ』（集英社「ジャンプSQ.」連載）
脚本・演出：西森英行
音楽：ただすけ
キャスト
ウィリアム・ジェームズ・モリアーティ：鈴木勝吾
シャーロック・ホームズ：平野良
アルバート・ジェームズ・モリアーティ：久保田秀敏
ルイス・ジェームズ・モリアーティ：山本一慶
セバスチャン・モラン：井澤勇貴
フレッド・ポーロック：長江崚行
ジョン・H・ワトソン：鎌苅健太
ミス・ハドソン：七木奏音
ジョージ・レストレード：高木俊
アダム・ホワイトリー：川原一馬
メアリー・モースタン：山内優花
チャールズ・オーガスタス・ミルヴァートン：藤田玲
(c)竹内良輔・三好 輝/集英社 (c)ミュージカル『憂国のモリアーティ』プロジェクト