「好きな分野でいい！」と言われたら…夏休みの自由研究で何を発表する？

ラジオの中の学校、TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK!」。8月9日(火)の放送では『マニアック自由研究』と題し、10代のリスナーが深掘りしているマニアックな知識を披露しました。今回の企画を説明する際に、パーソナリティのこもり校長とぺえ教頭が話していた、"マニアックな研究ができそうな興味があること"についてのトークを紹介します。こもり校長:夏休みといえば自由研究じゃない? でも、「私はこういう研究テーマのほうが得意なんだけど、学校では認めてくれないだろうなぁ」とかあると思うのよ。ぺえ教頭:そうだね(笑)。こもり校長:今夜は、キミが興味を持って深掘りしていること、マニアックな知識を、SCHOOL OF LOCK! で発表してほしい。好きな分野で好きなように語ってもらおうと思います。ぺえ教頭:はい!こもり校長:教頭なら、どんな自由研究を発表しますか?ぺえ教頭:バレーボールなら、どんな分野でも全部詳しく自由研究できると思う。特に高校バレーと女子バレーが好きだから……あとは、もうすぐ世界バレーが始まるから、世界中の選手の特徴とか、日本バレーが高い世界に勝っていくにはどうしたらいいかみたいな。そういう研究だったら、もう止まらないかもしれない。こもり校長:すごいね! うらやましいわ……! 俺も自分に何ができるか考えたんだけど、ないんだよね。ぺえ教頭:あ~……私は"小森隼"の自由研究もしたい!こもり校長:俺!?ぺえ教頭:疲れるとパスタを食べるとか、クリームソーダを飲むとか……なんか、すごくわかりやすい。だから、"小森隼"を自由研究の題材にしたら……簡単(笑)。こもり校長:簡単って言うなよ! 俺は、自分がわかりやすい、というのが最近ちょっと恥ずかしいんだよね(笑)。ぺえ教頭:でも難しいところもあるな。深く知ると、心の部分は難しいかも。カイリューが好き、とかね。こもり校長:何で知ってるの!?ぺえ教頭:無意識だろうけど、(校長が好きなポケモンカードの)カイリューを見るとすごく嬉しそうな顔をしてる(笑)。こもり校長:え! めっちゃ恥ずいんだけど!ぺえ教頭:直接言われたことはないけど、カイリューを見てニヤニヤしてたりする(笑)。こもり校長:前に、(自分が似ているポケモンとして)コダックとかマルマインの話をしたから、生徒(リスナー)は俺と会ったときに、それが好きだと思ってコダックとか見せてくれるの。でも、本当に好きなポケモンは隠したいと思っていたんだけど……今、すんなり言われたから、すっごい恥ずかしいかも(笑)。ぺえ教頭:わかりやすいのが、証明されてしまったもかもしれない(笑)。自分の内面を隠したいと思っているのはわかるんだけど、けっこうあふれ出ちゃっているところがあるから……かわいいよね(笑)。こもり校長:よく言えばでしょ?(笑)。ぺえ教頭:だから校長は、ポケモンの自由研究だったらできるんじゃない?こもり校長:え~! まだ"にわか"じゃない?ぺえ教頭:でも自由研究というのは、"にわか"を深掘りして本物にしていくものでもあるから。こもり校長:うん……まぁそうだね。【校長は何か考えながら話すとき、だいたい鼻の下に手を置くのが癖ですね。放送後記の写真を見る感じだと。でもラジオ限定なのかな? 教頭は誰かの話を聞くとき、めっちゃ目を合わせますよね】ぺえ教頭:われわれ2人の研究ですね(笑)。あなた、めっちゃやってる!こもり校長:あのね……嫌なときとか不安なとき、考えているときに、指を噛んじゃう癖があるの。でも噛んでいるとラジオで話せないから、鼻の下に手を置いているんだと思う。ぺえ教頭:鼻のところまで指が上がってきたのね(笑)。でも客観的に、自分の癖とか特徴を言われるのは面白いね!・「力士の取り組み後の素顔について研究した結果を発表したい」という13歳・「『ドラえもん』の漫画もアニメも映画も全部観たので、豆知識を披露したい」という17歳・「エレベーターの、階数が表示される部分のこだわりを紹介したい」という18歳・「ミルクボーイさんの漫才のつかみを研究している」という17歳と電話をつなぎ、それぞれのマニアックな知識を聞いていきました。