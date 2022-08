森七菜「アーニャには本当に感謝しています」10日間で『SPY×FAMILY』視聴

森七菜がTOKYO FMのレギュラー番組に出演。コロナウイルス感染で自宅療養中にあった出来事を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! 森七菜LOCKS!」8月8.日(月)放送分)森七菜:生徒(リスナー)のみなさん、元気ですか~? 森七菜です!「元気ですか?」って言ったんですが……私、実は7月に、新型コロナウィルスに感染していました。また!? って感じで、4月にもかかっていて……。まず抗原検査をしたんですけど、線が出てくるんですよ。「かかったよ」っていう。その線が見えた時に、誰もいないけど「あ~」って叫んだもん。信じられなくて……。本当にショックでしたけど、無事に復活できたので遅れを取り戻すためにも、また頑張っていきます。よろしくお願いします。――リスナーから届いたメッセージを紹介【森七菜ちゃん大丈夫ですか?! 4月にかかった時も「苦しかったよ」と言ってたのでとても心配です。早く元気になってほしいです!】森七菜:もうかからないつもりでいたから「苦しかった」とか言ったけど、すいません、余計に心配かけちゃって……。4月に感染した時よりは、まだ苦しくはなかったんですけど。苦しくないと、時間が無限に感じるわけです。1、2週間くらいおうちにいなきゃいけなくて、「どうしよう?」ってなったんですけど……私はやっと『SPY×FAMILY』を観ました!もうアーニャには10日間お付き合いいただいて、本当に感謝しています……! ありがとうアーニャ(笑)。ということで、今日から4日間よろしくお願いします。この日の放送では、自身が計画した妄想夏フェスに出演するミュージシャンを考える企画『妄想夏フェスタイムテーブル2022 supported by Coke Studio』をおこないました。8月9日(火)から11日(木)の3日間は、8月31日(水)にリリースされる1stフルアルバム『アルバム』を特集します。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/