大谷翔平 最新情報(最新ニュース)



ロサンゼルス・エンゼルスの大谷翔平選手は9日(日本時間10日)、敵地でのオークランド・アスレチックス戦に「2番・投手」で投打二刀流出場。7回の第4打席で第25号本塁打を放ち、104年ぶりの「2桁勝利&2桁本塁打」達成を自らのバットで手繰り寄せた。







大谷の第4打席は、4点リードとなった7回無死の場面。アスレチックス左腕サム・セルマン投手がカウント1ボールから投じた2球目、甘めに入ったスライダーを完璧にとらえた。打った瞬間の打球は、ライトスタンドに吸い込まれる第25号ソロホームラン。“リアル二刀流”での一発で自らを援護した。



また、投手としても6回まで無失点投球。投打に圧倒的な存在感を放っている。











It's Shohei Ohtani's world and we're all just living in it 🌎

