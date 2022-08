韓国のボーイズグループ・U-KISSのライブ映像作品「U-KISS LIVE IN BUDOKAN」が、dTVユーザーを対象にしたアーティスト別アンケートで1位になった。

「U-KISS 1st JAPAN LIVE TOUR 2012」より

2008年に韓国デビューし、2011年に「Tick Tack」で日本デビューを果たしたU-KISS。アメリカや中国などで海外生活経験のある個性豊かなメンバーで結成され、実力派グループとしてアジア全域で活躍。メンバーチェンジを経て、2022年からはスヒョン、キソプ、フンの3人編成で再始動した。

dTVでは、デビュー直後の2012年から2020年までのライブ映像15作を配信中。今回のアンケートでは、初の武道館公演を映像化した「U-KISS LIVE IN BUDOKAN」が1位に選ばれ、初ジャパンツアーのファイナル公演を収めた「U-KISS 1st JAPAN LIVE TOUR 2012」が2位、初のハロウィンイベント「Happy Halloween Party~UKISS or kiss me ドキドキ ドッキリ大作戦~」が3位となった。