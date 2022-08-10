【NPB】東京ヤクルトスワローズ　選手登場曲一覧｜プロ野球選手の入場曲ま…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報

プロ野球観戦で盛り上がるシーンの一つに選手登場の瞬間がある。その瞬間を盛り上げているのは登場曲だ。球場を彩る音楽は、選手自身がそれぞれ指定し、打席やマウンドでの集中力を高めている。ここでは、各球団の選手の登場曲をまとめた。今回は東京ヤクルトスワローズ編。

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ヤクルトでは、山崎晃太朗の第1打席曲「ヤマザキ一番！ 」（山崎邦正）や、塩見泰隆、太田賢吾らの「競馬ファンファーレ/G1～特別～重賞～一般（京都 阪神 中京）」（サウンドワークス）などといった一風変わった登場曲が球場を和ませる。先頭打者・塩見による第１打席のファンファーレは、ヤクルトの攻撃を開始する合図のようだ。

・主な選手の入場曲

山田哲人：第1打席「遠くの空 指さすんだ」（GReeeeN）、第2打席「メレンゲ」（マカロニえんぴつ）、第3打席「ALIVE」（SOUL'd OUT）、第4打席「Pride」（遥海）、第5打席「点描の唄」（Mrs. GREEN APPLE）

村上宗隆：第1打席「My Time」（Fabolous）、第2打席「群青」（YOASOBI）、第3打席「りんどう」（WANIMA）、第4打席「愛を知るまでは」（あいみょん）、第5打席「声」（遥海）

塩見泰隆：スタメン先頭打者時のみ第1打席「競馬ファンファーレ/G1～特別～重賞～一般（京都 阪神 中京）」（サウンドワークス）、奇数打席「僕の戦争」（神聖かまってちゃん）、偶数打席「Life's Too Short」（Two Friends, FITZ）

投手

奥川恭伸：「宿命」（Official髭男dism）

石山泰稚：「夢傘色」（泉佳伸）

高梨裕稔：登板時「Yes I am」（ONE OK ROCK）、打席時「突破口」（SUPER BEAVER）

原樹理：「煌めく瞬間に捕らわれて」（Manish）

清水昇：「Sandstorm -2020 EDM Remix」（Darule）

寺島成輝：「無敵艦隊」（Megaryu）

石川雅規：「Just You and I」（安室奈美恵）、「Showtime」（安室奈美恵）

木澤尚文：「希望の轍」（サザンオールスターズ）

山野太一：「Love Me Do -Remastered 2009」（ザ・ビートルズ）

星知弥：「愛唄」（GReeeeN）

吉田大喜：「キミシダイ列車」（ONE OK ROCK）

小川泰弘：登板時「Diamond」（Ha Hyun Woo）、打席時「Red Right Hand-Peaky Blinders Theme;Flood Remix」（Nick Cave＆The Bad Seeds・1994）

田口麗斗：「マイ フレンド」（ZARD）

杉山晃基：「ワタリドリ」（〔Alexandros〕）

マクガフ：「RYDEEN」（YELLOW MAGIC ORCHESTRA）

梅野雄吾：「I Was Born To Love You-Remastered 2011」（クイーン）

市川悠太：「Hero」（安室奈美恵）

大西広樹：「闘う貴方へ」（Express）

高橋奎二：「Perfect Strangers」（ヴァリアス・アーティスト）

金久保優斗：登板時「アンダーグラウンド」（MY FIRST STORY）、打席時「White Flag」（Bishop Briggs）

スアレス：「STARGAZING」（トラヴィス・スコット）

近藤弘樹：「君は100％」（ポルノグラフィティ）

長谷川宙輝：「ハッピーオーラ」（欅坂46＆けやき坂46）

サイスニード：登板時「Don't Tread On Me」（We The Kingdom）、打席時「North To Alaska」（Johnny Horton）

鈴木裕太：「ECHO」（Little Glee Monster）

久保拓眞：「君という名の翼」（コブクロ）

大下佑馬：「バラ色の日々」（THE YELLOW MONKEY）

今野龍太：「プライド」（高橋優）

小澤怜史：「予感」（SUPER BEAVER）

捕手

中村悠平：第1打席「ツバメ（feat. ミドリーズ）」（YOASOBI）、第4打席「Dear My Friend」（Every Little Thing）、他打席「青と夏」（Mrs. GREEN APPLE）、他打席「もう少しだけ」（YOASOBI）、他打席「Butter」（BTS）、他打席「夜に駆ける」（YOASOBI）、他打席「恋してムーチョ」（TUBE）

西田明央：「LIFE ～目の前の向こうへ～」（関ジャニ∞）

松本直樹：「光芒」（B'z）

嶋基宏：「熱くなれ」（大黒摩季）

内野手

奥村展征：「Fight Song」（レイチェル・プラッテン）

山田哲人：第1打席「遠くの空 指さすんだ」（GReeeeN）、第2打席「メレンゲ」（マカロニえんぴつ）、第3打席「ALIVE」（SOUL'd OUT）、第4打席「Pride」（遥海）、第5打席「点描の唄」（Mrs. GREEN APPLE）

西浦直亨：「This is my party」（加藤ミリヤ）

川端慎吾：「悲しみなんて笑い飛ばせ」（FUNKY MONKEY BABYS）

元山飛優：「英雄」（doa）

内川聖一：「Start Over」（ヴァリアス・アーティスト）

荒木貴裕：第1、2打席「終わらない夢に」（TUBE）、第3、4打席「Just on my way」（chay）

オスナ：奇数打席「La Bendición」（ファルッコ）、偶数打席「Madrid（feat.Myke Towers）」（マルーマ）

宮本丈：第1、2、4、5打席「Battle Scars( with Guy Sebastian)」（Lupe Fiasco 2012）、第3打席「#1090 Thousand Dreams」（松本孝弘）

太田賢吾：スタメン先頭打者のみ第1打席「競馬ファンファーレ/G1～特別～重賞～一般（京都 阪神 中京）」（サウンドワークス）、他打席「カイト」（嵐）

村上宗隆：第1打席「My Time」（Fabolous）、第2打席「群青」（YOASOBI）、第3打席「りんどう」（WANIMA）、第4打席「愛を知るまでは」（あいみょん）、第5打席「声」（遥海）

松本友：「君の太陽」（山猿）

吉田大成：「Re:member」（FLOW）

外野手

並木秀尊：奇数打席「アイアンバイブル」（RADWIMPS）、偶数打席「いいんですか?」（RADWIMPS）

中山翔太：「とんぼ」（長渕剛）

塩見泰隆：スタメン先頭打者のみ第1打席「競馬ファンファーレ/G1～特別～重賞～一般（京都 阪神 中京）」（サウンドワークス）、奇数打席「僕の戦争」（神聖かまってちゃん）、偶数打席「Life's Too Short」（Two Friends, FITZ）

青木宣親：「BELOVED」（GLAY）

サンタナ：「Party」（Tivi Gunz）

山崎晃太朗：第1打席「ヤマザキ一番！」（山崎邦正）、第3打席「FLY HIGH!!」（BURNOUT SYNDROMES）、偶数打席「Shout Baby」（緑黄色社会）

坂口智隆：「believe」（lecca）

渡邉大樹：「Rusty Nail」（X JAPAN）

濱田太貴：第1、2、3、5打席「Way Back Home」（SHAUN）、第4打席「Sing Out!」（乃木坂46）