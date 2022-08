【NPB】東京ヤクルトスワローズ　選手登場曲一覧｜プロ野球選手の入場曲ま…

東京ヤクルトスワローズ 最新情報

プロ野球観戦で盛り上がるシーンの一つに選手登場の瞬間がある。その瞬間を盛り上げているのは登場曲だ。球場を彩る音楽は、選手自身がそれぞれ指定し、打席やマウンドでの集中力を高めている。ここでは、各球団の選手の登場曲をまとめた。今回は東京ヤクルトスワローズ編。

ヤクルトでは、山崎晃太朗の第1打席曲「ヤマザキ一番! 」(山崎邦正)や、塩見泰隆、太田賢吾らの「競馬ファンファーレ/G1~特別~重賞~一般(京都 阪神 中京)」(サウンドワークス)などといった一風変わった登場曲が球場を和ませる。先頭打者・塩見による第1打席のファンファーレは、ヤクルトの攻撃を開始する合図のようだ。

・主な選手の入場曲

山田哲人:第1打席「遠くの空 指さすんだ」(GReeeeN)、第2打席「メレンゲ」(マカロニえんぴつ)、第3打席「ALIVE」(SOUL'd OUT)、第4打席「Pride」(遥海)、第5打席「点描の唄」(Mrs. GREEN APPLE)

村上宗隆:第1打席「My Time」(Fabolous)、第2打席「群青」(YOASOBI)、第3打席「りんどう」(WANIMA)、第4打席「愛を知るまでは」(あいみょん)、第5打席「声」(遥海)

塩見泰隆:スタメン先頭打者時のみ第1打席「競馬ファンファーレ/G1~特別~重賞~一般(京都 阪神 中京)」(サウンドワークス)、奇数打席「僕の戦争」(神聖かまってちゃん)、偶数打席「Life's Too Short」(Two Friends, FITZ)

投手

奥川恭伸:「宿命」(Official髭男dism)

石山泰稚:「夢傘色」(泉佳伸)

高梨裕稔:登板時「Yes I am」(ONE OK ROCK)、打席時「突破口」(SUPER BEAVER)

原樹理:「煌めく瞬間に捕らわれて」(Manish)

清水昇:「Sandstorm -2020 EDM Remix」(Darule)

寺島成輝:「無敵艦隊」(Megaryu)

石川雅規:「Just You and I」(安室奈美恵)、「Showtime」(安室奈美恵)

木澤尚文:「希望の轍」(サザンオールスターズ)

山野太一:「Love Me Do -Remastered 2009」(ザ・ビートルズ)

星知弥:「愛唄」(GReeeeN)

吉田大喜:「キミシダイ列車」(ONE OK ROCK)

小川泰弘:登板時「Diamond」(Ha Hyun Woo)、打席時「Red Right Hand-Peaky Blinders Theme;Flood Remix」(Nick Cave&The Bad Seeds・1994)

田口麗斗:「マイ フレンド」(ZARD)

杉山晃基:「ワタリドリ」(〔Alexandros〕)

マクガフ:「RYDEEN」(YELLOW MAGIC ORCHESTRA)

梅野雄吾:「I Was Born To Love You-Remastered 2011」(クイーン)

市川悠太:「Hero」(安室奈美恵)

大西広樹:「闘う貴方へ」(Express)

高橋奎二:「Perfect Strangers」(ヴァリアス・アーティスト)

金久保優斗:登板時「アンダーグラウンド」(MY FIRST STORY)、打席時「White Flag」(Bishop Briggs)

スアレス:「STARGAZING」(トラヴィス・スコット)

近藤弘樹:「君は100%」(ポルノグラフィティ)

長谷川宙輝:「ハッピーオーラ」(欅坂46&けやき坂46)

サイスニード:登板時「Don't Tread On Me」(We The Kingdom)、打席時「North To Alaska」(Johnny Horton)

鈴木裕太:「ECHO」(Little Glee Monster)

久保拓眞:「君という名の翼」(コブクロ)

大下佑馬:「バラ色の日々」(THE YELLOW MONKEY)

今野龍太:「プライド」(高橋優)

小澤怜史:「予感」(SUPER BEAVER)

捕手

中村悠平:第1打席「ツバメ(feat. ミドリーズ)」(YOASOBI)、第4打席「Dear My Friend」(Every Little Thing)、他打席「青と夏」(Mrs. GREEN APPLE)、他打席「もう少しだけ」(YOASOBI)、他打席「Butter」(BTS)、他打席「夜に駆ける」(YOASOBI)、他打席「恋してムーチョ」(TUBE)

西田明央:「LIFE ~目の前の向こうへ~」(関ジャニ∞)

松本直樹:「光芒」(B'z)

嶋基宏:「熱くなれ」(大黒摩季)

内野手

奥村展征:「Fight Song」(レイチェル・プラッテン)

西浦直亨:「This is my party」(加藤ミリヤ)

川端慎吾:「悲しみなんて笑い飛ばせ」(FUNKY MONKEY BABYS)

元山飛優:「英雄」(doa)

内川聖一:「Start Over」(ヴァリアス・アーティスト)

荒木貴裕:第1、2打席「終わらない夢に」(TUBE)、第3、4打席「Just on my way」(chay)

オスナ:奇数打席「La Bendición」(ファルッコ)、偶数打席「Madrid(feat.Myke Towers)」(マルーマ)

宮本丈:第1、2、4、5打席「Battle Scars( with Guy Sebastian)」(Lupe Fiasco 2012)、第3打席「#1090 Thousand Dreams」(松本孝弘)

太田賢吾:スタメン先頭打者のみ第1打席「競馬ファンファーレ/G1~特別~重賞~一般(京都 阪神 中京)」(サウンドワークス)、他打席「カイト」(嵐)

松本友:「君の太陽」(山猿)

吉田大成:「Re:member」(FLOW)

外野手

並木秀尊:奇数打席「アイアンバイブル」(RADWIMPS)、偶数打席「いいんですか?」(RADWIMPS)

中山翔太:「とんぼ」(長渕剛)

青木宣親:「BELOVED」(GLAY)

サンタナ:「Party」(Tivi Gunz)

山崎晃太朗:第1打席「ヤマザキ一番!」(山崎邦正)、第3打席「FLY HIGH!!」(BURNOUT SYNDROMES)、偶数打席「Shout Baby」(緑黄色社会)

坂口智隆:「believe」(lecca)

渡邉大樹:「Rusty Nail」(X JAPAN)

濱田太貴:第1、2、3、5打席「Way Back Home」(SHAUN)、第4打席「Sing Out!」(乃木坂46)