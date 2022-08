チャンピオンズリーグ(CL)予選3回戦のセカンドレグが9日に各地で行われた。

ファーストレグを1-1で折り返したPSV(オランダ)とモナコ(フランス)の一戦は、21分にヨエイ・フェールマンのゴールでPSVが先制。58分にギジェルモ・マリパン、70分にウィサム・ベン・イェデルのゴールでモナコが逆転に成功したものの、89分にエリック・グティエレスのゴールでPSVが追いつくことに成功し、90分が終了した。

2試合合計3-3で延長戦に突入すると、109分のルーク・デ・ヨングの勝ち越し弾が決勝点となり、PSVがプレーオフへと駒を進めた。なお、今夏モナコに加入した南野拓実は先発出場を果たし、68分までプレーした。

DF町田浩樹が所属するユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)は昨シーズンのヨーロッパリーグ準優勝のレンジャーズ(スコットランド)と対戦。ファーストレグを2-0で先勝していたユニオンだったが、敵地で行われたセカンドレグは45分にPKから失点すると、58分、79分にも失点し、0-3で完敗。2試合合計2-3で逆転負けを喫し、予選3回戦で敗退となった。なお、町田はメンバー外だった。

そのほか、ディナモ・キーウ(ウクライナ)やディナモ・ザグレブ(クロアチア)、ベンフィカ(ポルトガル)などがプレーオフ進出を果たしている。本戦出場をかけたプレーオフはファーストレグが8月16日と17日、セカンドレグが同23日と24日に開催される。

予選3回戦セカンドレグの結果、およびプレーオフの組み合わせは以下の通り。

◆■予選3回戦のセカンドレグ

▼チャンピオンズ・パス

アポロン・リマソール(キプロス) 0-2(2試合合計2-4) マッカビ・ハイファ(イスラエル)

フェレンツヴァーロシュ(ハンガリー) 1-3(2試合合計2-4) カラバフ(アゼルバイジャン)

ディナモ・ザグレブ(クロアチア) 4-2(2試合合計6-3) ルドゴレツ(ブルガリア)

プルゼニ(チェコ) 2-1(2試合合計4-2) シェリフ(モルドヴァ)

ジャルギリス(リトアニア) 1-1(2試合合計1-6) ボデ・グリムト(ノルウェー)

ピュニク(アルメニア) 0-2(2試合合計0-7) ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)

▼リーグ・パス

PSV(オランダ) 3-2(2試合合計4-3) モナコ(フランス)

シュトゥルム・グラーツ(オーストリア) 1-2(2試合合計1-3) ディナモ・キーウ(ウクライナ)

レンジャーズ(スコットランド) 3-0(2試合合計3-2) ユニオン・サン・ジロワーズ(ベルギー)

ミッティラン(デンマーク) 1-3(2試合合計2-7) ベンフィカ(ポルトガル)

◆■プレーオフ組み合わせ

▼チャンピオンズ・パス

カラバフ(アゼルバイジャン) vs プルゼニ(チェコ)

ボデ・グリムト(ノルウェー) vs ディナモ・ザグレブ(クロアチア)

マッカビ・ハイファ(イスラエル) vs ツルヴェナ・ズヴェズダ(セルビア)

コペンハーゲン(デンマーク) vs トラブゾンスポル(トルコ)

▼リーグ・パス

ディナモ・キーウ(ウクライナ) vs ベンフィカ(ポルトガル)

レンジャーズ(スコットランド) vs PSV(オランダ)