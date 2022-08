BAND-MAID、描き下ろしアニメ・実写をミックスしたMV「Unleash!!!!!」公開

BAND-MAIDが、2022年9月21日(水)発売の新作EP『Unleash』より、リード曲「Unleash!!!!!」を8月10日(水)に配信開始。同時に、描き下ろしアニメ映像と実写をミックスした同曲のMVと、新しいアーティスト写真も公開した。

「Unleash!!!!!」のMVは、突如出現した正体不明の”黒いモヤ”に、BAND-MAIDのパフォーマンスパワーで立ち向かうストーリー仕立ての描き下ろしアニメーションと、BAND-MAIDの実写がミックスされた作品となっている。なお、新アー写ではメイド服を一新。荒野に佇むメンバーが遠くを見据えた力強い目線が印象的なものとなっている。

【動画を見る】BAND-MAID「Unleash!!!!!」MV

そして、2023年1月9日(月・祝)に開催される、バンド史上最大規模となる東京ガーデンシアターでのお給仕(単独公演)も8月10日(水)より抽選先行販売がスタートした。

小鳩ミク(Gt.&Vo.)による「Unleash!!!!!」MVへのコメントとMVプロットも届いている。

■小鳩ミク(Gt.&Vo.) 「Unleash!!!!!」MV コメント

今回、MVにキャラクター化したメンバーの映像が入るのは決まった時からわくわくで楽しみにしてましたっぽ! 私達の個性がそれぞれしっかりと反映されていて、とっても素敵なキャラクターになれて嬉しいですっぽ!! 過去から未来へ、世界征服へ向けての更なる進化をアニメと実写のコラボにより素敵に表現できていると思うので、皆様にお届け出来るのが楽しみですっぽ。

■「Unleash!!!!!」MVプロット

突如正体不明の”黒いモヤ”が現れ、世界の人々を分断し孤立させてしまう。

BAND-MAIDも例外ではなく、モヤによってそれぞれ分断され、

ご主人様・お嬢様とお給仕を行うこともできず閉じ込められていた。

”世界征服”を掲げるBAND-MAIDは小鳩ミクを筆頭に、鬱屈とした”黒いモヤ”を

自分たちのパフォーマンスのパワーで吹き飛ばしモヤから解放されるが、

モヤの力は強く、再びメンバーをより強力に分断された閉鎖空間へ閉じ込めてしまう。

しかし、そんな絶望の中でも諦めないBAND-MAIDのパフォーマンスは

分断されている多くのご主人様・お嬢様に新しい形で繋がり伝わり始めた。

新しい力を得たBAND-MAIDはパワーアップし、閉鎖空間を打ち破り宇宙へ。

ご主人様・お嬢様の力とBAND-MAIDの力を結集させた

最終兵器BAND-MAIDバズーカで”黒いモヤ”に立ち向かう。

<リリース情報>

BAND-MAID

「Unleash!!!!!」

2022年8月10日(水)発売

https://lnk.to/unleash_sg

BAND-MAID

『Unleash』

2022年9月21日(水)発売

https://lnk.to/_unleash (Pre-add/Pre-save)

初回生産限定盤[CD+Blu-ray]

PCCA-06153 / 税込5900円

特殊パッケージ仕様

ポストカード1枚、ポスター型ブックレット封入

※Blu-ray盤のみマルチチャンネル映像対応(一部デッキによっては非対応)

初回生産限定盤[CD+DVD]

PCCA-06154 / 税込3500円

通常仕様

通常盤[CD ONLY]

PCCA-06155 / 税込2500円

通常仕様

=収録内容=

《CD》全8曲収録

Unleash!!!!!

influencer

Ill

Balance

HATE?

from now on

Sense

Corallium

※収録順は後日発表いたします。

※楽曲タイトルは予告なく変更する場合が御座います。予めご了承下さい。

《Blu-ray/DVD》※初回生産限定盤のみ付属

MIKU KOBATO(Gt./Vo.)、KANAMI(Gt.)、MISA(Ba.)、AKANE(Dr.) Instrumental Music Video全2曲収録予定

Unleash!!!!!(Music Video)

from now on(Music Video)

ご予約はこちらから:

BAND-MAID.lnk.to/Unleash_j

※価格、収録内容共に予告なく変更する事が御座います。

<ライブ情報>

BAND-MAID TOKYO GARDEN THEATER OKYUJI

2023年1月9日(月・祝)東京ガーデンシアター

時間:開場 17時 / 開演 18時

オフィシャルチケット抽選先行販売

2022年8月10日(水)午前0時~8月14日(日)23時59分まで

https://l-tike.com/bandmaid/

HP:https://bandmaid.tokyo/