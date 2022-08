キム・ヒョンジュンが2年半ぶりの新曲をリリース、来日コンサートの開催も

キム・ヒョンジュンが新曲「Song for a dreamer」を8月19日(金)に配信で、9月14日(水)にCDシングルで発売する。

8月19日に公開される映画『バイオレンスアクション』(主演:橋本環奈 監督:瑠東東一郎)の挿入歌として書き下ろされた「Song for a dreamer」に加え、同時期に作られた「Super Fire」が、配信とシングルCD4形態でリリース。「Song for a dreamer」は映画作品で唯一のロックバラード。また、かねてより親交が深い日本屈指のギター奏者・押尾コータローの今月発売のアルバムに参加していることも明らかとなった。

さらに、ワールドツアーの一環として日本での2公演も決定。今回はパシフィコ横浜での2日間公演となる。公演に先立ち、来日中のスケジュールの合間をぬって リリースイベントも計画中とのこと。新曲発表と映画公開に合わせた特設サイトが開設されており逐次新しい情報が届く予定。

<リリース情報>

キム・ヒョンジュン

「Song for a dreamer / Super Fire」

2022年8月19日(金)配信スタート

CD発売日:2022年9月14日(水)

発売:ディスカバリー・ネクスト(レーベルHENECIA MUSIC)

特設サイト https://www.kimhyunjoong-sfad.com/

【Type-A(初回限定盤A)】

品番 : DNME-0065 価格 : ¥2000(税込)/ ¥1818(税抜)

[CD+DVD]

・デジパック仕様 ・6Pオリコミ

◇DISC 1 : CD

1. Song for a dreamer

2. Super Fire

◇DISC 2 : DVD

1. Song for a dreamer ーミュージックビデオー

2. Behind the Scenes ーSong for a dreamerー

【Type-B(初回限定盤B)】

品番:DNME-0066 価格 : ¥2000(税込)/ ¥1818(税抜)

[CD+DVD]

・デジパック仕様 ・6Pオリコミ

◇DISC 1 : CD

1. Song for a dreamer

2. Super Fire

◇DISC 2 : DVD

1. Song for a dreamer ーミュージックビデオー

2. Behind the Scenes ーSuper Fireー

【Type-C(初回限定盤C)】

品番:DNME-0067 価格 : ¥3000(税込)/ ¥2727(税抜)

[CD+24Pブックレット]

・スリーブケース仕様 ・ブックレット24P

◇DISC 1 : CD

1. Song for a dreamer

2. Super Fire

【Type-D(初回限定盤D)】

品番:DNME-0068 価格:¥1000(税込)/ ¥909(税抜)

[CD+8Pブックレット]

・通常プラケース仕様 ・ブックレット8P

◇DISC 1 : CD

1. Song for a dreamer

2. Super Fire

<ライブ情報>

「22/23 KIM HYUN JOONG WORLD TOUR in Japan」

2022年9月3日(土)、4日(日)パシフィコ横浜国立大ホール

9月3日(土) 開場:17:00 開演:18:00

9月4日(日) 開場:15:00 開演:16:00

チケット販売価格

一律 13200円(税込)

チケット情報

https://l-tike.com/kimhyunjoong/

チケットに関する 一般のお問い合わせ先:株式会社ローソンエンタテインメント

https://l-tike.com/contact/

Kim Hyun Joong JAPAN OFFICIAL FANCLUB https://henecia.jp