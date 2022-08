Mrs. GREEN APPLE 映画『ONE PIECE FILM RED』試写で「泣いちゃった」

Mrs. GREEN APPLEが、TOKYO FMのレギュラー番組に出演。8月6日公開のアニメ映画『ONE PIECE FILM RED』を観た際の感想を伝えました。(TOKYO FM「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」8月8日(月)放送分)Mrs. GREEN APPLEは、映画『ONE PIECE FILM RED』にて、Adoさん(歌姫のウタ役)が歌う劇中歌「私は最強」を提供。この楽曲は、8月10日発売のアルバム『ウタの歌 ONE PIECE FILM RED』に収録されています。若井滉斗 (Gt):『ONE PIECE FILM RED』が、公開されましたー!大森元貴 (Vo/Gt):そうよ!藤澤涼架 (Key):やったぁ~!若井:ついに!大森:僕らは、試写を観させてもらったけど。涼ちゃんは泣いたでしょ?藤澤:泣いた!若井:あれ泣くよ!藤澤:『私は最強』のところでね、泣いちゃったね(笑)。大森:でも震えたよね。若井:震えるよ、ほんとに。鳥肌立ちっぱなしでした。藤澤:そう!大森:わかってたけど、最後のクレジットのとこで自分らの名前があると、やっぱ「ふへぇ~……!」ってなるね。若井:なるね~。藤澤:うん。大森:ほんとでも……自分らが関われてるからとかじゃなくて、そういう次元じゃなくて! 僕らもいちファンなので、今回の映画すごい面白かったし、ずっと震い立たせてくれるので……! あの~、みんなはもう観た?藤澤:どうなんだろうね。大森:観てない人は観て! ちゃんと映画館で観てね!若井:ぜひぜひ観てほしい!藤澤:うん!今回の放送ではこのほかに、7月にリリースしたミニアルバム『Unity』について、リスナーが制作した20秒の音声CMを聴いていきました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長、ぺえ教頭放送日時:月~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト ⇒ https://www.tfm.co.jp/lock/