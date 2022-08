SixTONESのジェシーと松村北斗が出演する英会話学習教室「ECCジュニア」のテレビCM「行きましょう」編が8月17日(水)より放送される。

このCMは自宅や貸会場などでECCジュニア教室を開講するホームティーチャーを募集するもの。CMは「ECCジュニア」のブランドアンバサダーに就任したジェシーと松村が未来のホームティーチャーへ向けて一歩を踏み出す勇気を与える内容で、SixTONESの新曲「Sing Along」が使用されている。

撮影は順調に進み、「ECCジュニア」のブランドアンバサダー就任を祝って花束を贈られた2人は「いただきました、Flowerを!」 「Beautiful!」と笑顔を絶やさず、松村は「英語にゆかりのある2人が選ばれてすごく嬉しかったです」と語った。撮影終了後、ジェシーは「英語で世界中の方とコミュニケーションを取れるのは非常に素晴らしいことなので、ぜひ皆さんに興味を持っていただいて、ギャンギャンに英語を話していただきたいです!」とコメント。松村は「僕、ジャニーズJr.になる前に、ECCジュニアだったんですよ! ECCジュニアでもデビューできたような感覚で、両方の“ジュニア”を制覇したなという思いです」と喜び、「CMを通して、チャレンジしたい人の背中を押すことができたら本当に光栄です」と語った。

また「もしホームティーチャーになったらどんな先生になるのか」と質問された松村は「(ECCジュニアは)“勉強”という言葉から想像される難しさとか、堅さが全くない。カードゲームとか、ポップな教材とか、本当に楽しい。僕も(子どもたちを)楽しませられる先生になりたい」と回答。一方、ジェシーが「一発ギャグで英語を教えたい」と答え、「まずは簡単な数字やアルファベットで。例えば、one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, てん(ten)とう虫で~す!みたいな……」というプランを発表すると、松村は「これはチルドレンも喜ぶよ!」と太鼓判を押した。