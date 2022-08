超特急が昨日8月8日に東京・東京ガーデンシアターで、ワンマンライブ「BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022『Progress』8号車の日」を開催した。

自身のファンを「8号車」と呼ぶことから8月8日を“8号車の日”とし、毎年特別な催しを行っている超特急。4月にスタートした全国ツアー「BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022『Progress』」の追加公演という位置付けで行われた今年の“8号車の日”ライブは、彼らが行なっていた新メンバーオーディション「超特急募」の結果発表が予告されていたこともあり、これまでの8号車の日とは少し異なる空気感の中で当日を迎えた。

期待と緊張が渦巻くような独特な空気感の中、ライブは「a kind of love」で幕を開けた。リーダーの3号車・リョウガがセンターを務めるこの曲は、超特急の10年の歩みの中でも特別な意味を持つ“節目”の楽曲。イントロの晴れやかなサウンドが鳴り響くと、リョウガは「8号車の日、始まったぜ! 楽しもう!」と客席に呼びかけた。弾けるような笑顔で音に乗るダンサーの4人と、圧倒的な声量のロングトーンを気持ちよさそうに響かせるボーカルのタカシ。オープニングから全力でこの瞬間を楽しんでいることが伝わる5人の姿に、客席には一瞬にして笑顔の輪が広がっていく。

リョウガが「ライブ前にタウリン1000mgのあのドリンク買ったのに、また飲み忘れた!」と感情を爆発させた「激おこスティックファイナリアリティぷんぷんドリームわ~るど」、ユーキが「一緒に!」と、8号車にもサビのダンスを求めた「Secret Express」と、序盤から容赦なく8号車の感情と体力に訴えかけていく5人のテンションは、続く「SAY NO」で早くも沸騰状態に。曲の冒頭、狂気を感じさせるほどのテンションで「8号車の日! 地球を2つ、縦に合わせたら8なんですよねえー!!」と言い放ったタクヤを皮切りに、メンバーは「野球ボール2つで8!」「おにぎり2つで8!」「たこ焼き2つで8!」「火星と土星で8!」と叫んであらゆる「8」を作り出したが、最後の「8」にはカイが「土星が違うな……」と、踊りながらツッコミを入れていた。

にぎやかな自己紹介のMCタイムののち、ユーキの「今日は絶対に忘れられない1日にしましょう」という呼びかけとともに「Beasty Spider」でライブは次のセクションへと進んでゆく。ゴールドのジャケットを脱ぎ去り、メンバーカラーのトップス姿になった5人がここで8号車に贈ったのは、このツアーがライブ初披露となった「Four Seasons」。タカシがさわやかな歌声で四季の移ろいを歌うこの曲で、センターのタクヤは自身の持ち味を存分に生かした優美でしなやかなダンスを踊り、彩り豊かに楽曲の世界観を描き出してみせた。

「Four Seasons」のさわやかな余韻が残るホールに鳴り響いたのは、8号車のテンションを一瞬にして引き上げる「Drive on week」のイントロ。ライブ前半の見せ場となったのは、超特急のライブ定番曲と季節感たっぷりのサマーソングを集めた怒涛のメドレーで、そのオープニングを飾った「Drive on week」で8号車がぴったりと息の合った完璧なペンライトさばきを見せると、タカシは「OK、これが超特急や!」と笑顔を浮かべる。「Summer love」ではカイがメンバーに「俺たちが一番大好きなものは?」と語りかけ、5人は“伝言ゲーム”の動きをする振りに合わせて「は!」「ち!「ご!」「う!」「しゃ!」と言葉をつないだ。キラーチューン「Kiss Me Baby」では、ユーキの独壇場を奪ったタクヤが「Kiss Me Baby……」とカメラ目線でタイトルコールをするという“波乱”に、客席がにわかに沸き立つ。5人が百面相の表情管理とコミカルなダンスで観る者の笑顔を誘う「キズナアルゴリズム」、超特急の“タオル曲”「浮つきWAVES」ののち、締めくくりにドロップされたのは「CARNAVAL」。にぎやかに跳ねるビートの上、華麗なサンバステップでステージを灼熱のカーニバル会場に変えてみせると、メンバーは曲を終えるなり「夏すぎる!」「アツすぎる!(笑)」と演出担当のユーキにひと言。この声を聞いたユーキは「だって8号車の日ですから。すべてを出しきらないとね!」と満足げに返していた。

メドレーを終えてのMCタイムでは、テーマパークを模した豪華なステージセットを観客に紹介したメンバー。このセットの中には、今回のツアーロゴのモチーフとなっているウサギのイラストやシルエットが11羽分隠されており、その11羽がどこに潜んでいるのかを5人が明かす“正解発表”もここで行われた。そんなやりとりののち、メンバーが一旦ステージから姿を消すと、今ツアーで初日公演から8号車の話題をさらっていた“謎の5人組”・ぴょん特急によるパフォーマンスパートへと突入する。月からやって来た人気沸騰の5人組だという彼らはふわふわのウサギ耳にサングラスという出立ちで超特急のライブ会場に参上し、切れ味鋭いパワフルなダンスでオリジナル曲「ウサギミック」を歌い踊った。「あの輝く月より、今宵も君の元へひとっ飛び!」と、自己紹介口上もウサギ仕様で決めたリョガぴょんは、「1人残らずキュンキュンさせるためにやって来たぜ」と、客席に向けて“キュンキュンビーム”を放つ。すると、客席の8号車はリョガぴょんのビームの位置に合わせて“ノックアウト”のウェーブを発生させる、見事なリアクションを披露。客席一体となった“団体芸”に、ぴょん特急の面々は満足げな笑みを浮かべていた。

超特急の“妹分”・BULLET PINKの「Guilty」をカバーし、セクシーかつキュートな仕草と表情でオーディエンスを魅了したぴょん特急が次に選んだ楽曲は、異色のロシアンハードベース曲「Добрый день」。これはダンサー4人の歌唱曲だが、餅つきでリズムを刻む担当とパフォーマンス担当を分ける組分けの結果、ボーカルのタカぴょんが1人で曲を歌い踊ることに。「無理や! (生中継中の)WOWOWさんに醜態さらすことになる!」と悲鳴を上げたタカぴょんだったが、実は完璧に歌とダンスをマスターしており、この姿を見たダンサーの4人は「あれ、踊れてる!(笑)」と、末っ子のポテンシャルに目を丸くする。そんな4人が艶かしいダンスを見せる「Full moon」では、リョガぴょんの丸い尻尾が舞台上に転げ落ちるというハプニングも。これに気付いたタカシは「まん丸い尻尾取れてるー♪」と歌詞を変え、シリアスなトーンの楽曲に笑いを差し込む。すると当事者のリョガぴょんも、動きの中でさりげなく拾い上げた尻尾を、曲の盛り上がりに合わせてステージ袖へ“遠投”するアドリブを披露。不測の事態も笑顔に変えてしまうメンバーのエンタテイナーぶりに、客席からは惜しみない拍手が送られていた。

ぴょん特急が大暴れの末に月へと帰っていくと、タカシとカイがボーカルを務める「Chill out @JP」でライブも折り返し。タカシのスイートなボーカルにカイが包容力を感じさせる力強いラップを乗せ、5人はステージセットの階段や高台を効果的に使いながらゆったりと音に乗った。すると、曲を終えるなり5人が胸ポケットから取り出したのはテーマパークの案内マップ。ここでメンバーは3組に分かれ、ステージ全体を覆う大きな紗幕に映し出される“アトラクション”を楽しむ、シンクロパフォーマンスを披露した。8号車にペンライト消灯を促したカイとタカシがキャスター付きのイスを巧みに操り、スピーディなドライビングゲームの世界に入り込むと、懐中電灯を手に“ホラーハウス”へと足を踏み入れたリョウガとタクヤは、リョウガがタクヤを操る“マリオネットダンス”でミステリアスな世界観を表現。ユーキはシューティングゲームのプレイヤーとなり、抜群の身体能力を生かしながら迫り来る障害物を次々と撃破していった。最後にステージにそろった5人は、明滅するスポットライトの光と映像演出にダンスを融合させる“アクセントダンス”を披露。音と光、映像にピッタリと動きを当ててゆくテクニカルなパフォーマンスで、8号車を釘付けにした。

8号車のペンライトが再び灯ったのを合図に、ライブは「超えてアバンチュール」でクライマックスへと突き進んでゆく。5人が順にジャンプするのに合わせて5色のペンライトが順に振り上がる光景は、リョウガをはじめメンバーが何度も口にしてきた「8号車もメンバー」という言葉をはっきりと証明するもの。そんな客席を「8号車の皆さん、まだまだ一緒に、頂点目指していくぞー!」とさらに煽り立てるユーキの叫びとともになだれ込んだ「BREAK OFF」では、5人が切れ味鋭い変顔をカメラに向け、カイとリョウガはタクヤを逆さ吊りにしてポーズを決める、文字通り“無礼講”の大暴れを見せた。“ダサカッコいい”超特急の代名詞とも言えるアッパーチューン「バッタマン」で「8号車ー!」と渾身の絶叫を空間いっぱいに響き渡らせ、留まることを知らずに加速してゆく5人のテンションは「Don’t Stop 恋」で最高潮に。緩急の激しいメロディを乗りこなし、コミカルな身振りとドラマティックな表現を行き来するジェットコースターのようなダンスパフォーマンスで持ち前のスキルとパッションを昇華させた5人。4曲を一気に駆け抜けて大きな熱狂の渦を作り出したメンバーと8号車へ向け、ユーキは「もう最高潮でしょう。今日イチが出てると思いますよ!」と、充実感いっぱいに言葉を送っていた。

本編最後の曲を前にリョウガが語ったのは、10年間ずっと自分たちを支えてくれた8号車への感謝。8号車が超特急への思いを伝えるハッシュタグがこの日もTwitterでトレンド入りしていたことに言及した彼は「8号車から超特急に向けての愛を、日々ひしひしと感じることができるんです。僕ら結成から10年が過ぎて11年目に到達したけれど、それも8号車1人ひとりの気持ちのおかげです」と客席へ向けて語りかけた。「これまでの10年への感謝と、これからの10年への感謝を込めて」。リョウガがそう言って始まったのは、CDデビュー10周年の日にリリースされた最新曲の「クレッシェンド」。ステージ上のLEDビジョンにはタカシが中心となってメンバーの思いを詰め込んだリリックが映し出され、5人はユーキが作り上げたコレオでそのメッセージを体現してゆく。サビのパートでセンターに立ったリーダーが優しい笑顔で超特急ポーズを決め、メンバーがそろって“どんどん大きくなってゆく”感謝と幸せを表す「<(クレッシェンド)」のマークを両腕で作り上げると、5人の頭上には金色の紙吹雪がキラキラと降り注いだ。

8号車からの止まない拍手を受けてアンコールのステージに飛び出した超特急は、「Burn!」でライブを再開させる。メンバーが手にするハンディカメラが映し出すのは、カイの呼びかけに応えて“バッテンダンス”で盛り上がる客席の熱狂。全力でライブを楽しむ8号車の熱に触れ、タカシは「僕たち超特急、もっともっと強くなります。だって、あきらめたくないんやからー!」と感情を爆発させた。心地よい熱気に包まれる中で横1列に並び「僕たちは、超特急です!」と声を合わせた5人。彼らが、アンコールのラストにして、10年をともに歩んできた“5人”のひと区切りに選んだ曲は「走れ!!!!超特急」だった。“まだ見ぬ未来”へ向けて走り続けることを約束するこの曲で一挙手一投足に渾身の力を込めるユーキ、柔らかな笑顔で客席を見つめるカイ、思いをたっぷりと乗せた温かな歌声を響かせるタカシ……と、メンバーの姿からはそれぞれが抱える強い思いがにじむ。そんな彼らを8号車も熱い眼差しで見届け、高揚感と希望にあふれた空気感の中で5人のステージはフィナーレを迎えた。

エンドムービー上映ののち、5人はメンバーカラーのスーツを着て再度8号車の前へ。4月のツアースタートと同時に開催された新メンバーオーディション「超特急募」の選考が終了したことを伝えたリョウガは「その新メンバーを、この場で皆さんに発表していきたいと思います!」と宣言した。リョウガの紹介を受けて8号車の前に姿を見せた新メンバーは、11号車・バックボーカルのシューヤ、12号車・メインダンサーのマサヒロ、13号車・メインダンサーのアロハ、14号車・メインダンサーのハル。4人の“大量増員”という結果に歓迎と驚きが入り混じるざわめきが広がる中、新メンバーは1人ずつ、今の思いを8号車に伝えていく。シューヤの口から語られたのは「僕はテレビ番組でタカシくんの熱い思いを聞き、『この人の隣で歌いたい、この人を支えたい』と思い、オーディションを受けました」という頼もしい言葉。続くマサヒロは緊張の面持ちながら「8号車の皆様に勇気と元気を与えられるように、全力でパフォーマンスしていきます!」と真摯に8号車へ意気込みを伝え、「アロハです!」と元気に自己紹介したアロハは「僕は、超特急に憧れて今の事務所に入りました。夢のようなオーディションに参加できて、メンバーになれたこと、本当にうれしいです!」と、大きな笑顔で喜びを表した。最後に挨拶に立ったハルの「僕は17歳ですが……」という言葉には客席から驚きの声が漏れるも、「超特急というチームを引っ張っていくぞという気持ちでがんばっていきたいと思います!」と力強く誓ったその姿に、8号車からは惜しみない拍手が送られていた。

4人の新たな仲間を迎えたオリジナルメンバーの5人もまた、ここで今の思いを8号車に伝えてゆく。「僕たちと一緒に長いレールを進んでくれるだろうか?と、メンバーとスタッフとで考え抜いて出した結論がここにあります」と切り出したのはタカシ。彼は「人の人生を左右させる出来事に携わるのは初めてで、自分も押し潰されそうになったりしたんですけど……」と素直な思いを吐露しつつ「こうやって、やっと9人で同じ舞台に立てているのが本当にうれしい気持ちです」と言葉を紡ぐ。「僕は、9人になったこの瞬間がスタートだと思っています」ときっぱり語ったのはユーキ。「10年って長いね。長かったけど、まだあきらめてないんすよ、夢!」と続けた彼は感情の昂りを抑えきれず、声を震わせながら「8号車と一緒に、まだまだ目指す場所があるんで。東京ドーム、日産スタジアムだって叶えて、進んでいきたいなと思います。5人の場所も大切にしながら、新メンバーといっぱい思い出と青春を作っていけたら」と約束した。

タクヤは「オーディションで、僕が『こういう子が欲しい』と思っていたのは、あきらめない気持ちを持っていること。僕らが大事にしてきた“全力”があって、感動を届けられる人かというところに重きを置いていました」と明かしたうえで「この4人は、最終審査で本当に感動を与えてくれました。審査員なのに思わず泣きそうになってしまい『この子たちとなら夢の先まで一緒に行けるんじゃないか』と、心の底から思いました。挨拶を聞いてくれたらわかると思うけど、めちゃくちゃいい子たちなんで、応援してあげてください!」と8号車に呼びかけた。タクヤに続いたカイは「この合格が正解だったのかは、正直まだわかっていないです。正解にしていくためには、今この瞬間を大事にして、未来につなげていくべきだと思っています」と自身の考えを明かしたうえで「そのためには、誰一人の思いも置いていってはいけないと思っているし、まずはここにいるみんなと一緒に歩んでいきたい。僕を信じて付いて来てください」と、頼もしい言葉を8号車へと送った。

そして、最後にバトンを受け取ったリョウガは「10年、本当に長かったなって。ライブをしながら、8号車の顔を見ながら感じていました」と切り出す。「僕ら結成してからいろんな歴史があって。7人、メンバーが1人代わって7人、6人、5人……そして今の9人。9人になることで、5人の超特急は終わってしまいますけど、僕らの歴史自体はどこまでも、いつまでも続いていきます」と、胸に抱く思いを8号車に伝えた彼は「新メンバーの4人を加えた9人に、8号車を合わせた俺たち超特急なら絶対に大丈夫です」と断言。真摯に、実直に「これからも、この9人をよろしくお願いします!」と頭を下げたリーダーに、残る8人も「よろしくお願いします!」と続いた。

「あれえー? ウルウルしてません? 待て待て待て。まだ1曲、残ってます。9人で初めて披露する曲です。俺たち超特急なら、どこまでも行けます。レールの……その先の……レールまで」。そう言ったリョウガが「皆さんご一緒に! 僕達は、超特急です!」と呼びかけると、ステージ上のビジョンには超特急ポーズを決める9人の晴れやかで力強い表情が順に映し出された。ステージ中央に立った“先頭車両”の2号車・カイがタイトルコールした超特急の新たな始まりの楽曲は「gr8est journey」。この曲で9人が作り上げたフォーメーションは、超特急が結成当初からこだわりを持ち続けてきた“メインダンサー・バックボーカル”というスタイルをしっかりと示すものだった。ステージ後方の両サイドにどっしりと構えたタカシとシューヤはお互いに目を合わせながら美しいかけあいを披露し、2人の歌声を背に受けた7人のメインダンサーは、伝えたい思いをすべてダンスに乗せた渾身のパフォーマンスで8号車の心を揺さぶる。最後にカイが「みんな一緒に!」と呼びかけると8号車も全力でハンドウェーブを作り、客席に広がる壮観な景色に弾ける笑顔を浮かべた超特急の9人。晴れやかな祝福のムードに包まれる中で希望に満ちた力強い“第1歩”を踏み出し、リョウガは「最高のライブだったと自信を持って言えます。これからの超特急の歴史を一緒に作っていきましょう! 君との笑顔が終着駅。どこまでも一緒に走っていきましょう!」と8号車に伝える。超特急の歴史に刻まれる1日は、その場にいる誰もが9人と一緒に超特急ポーズを決めた「以上、僕たちは超特急でした!」の挨拶で締めくくられ、9人は肩を寄せ合いながらステージをあとにする。最後に1人残ったタカシは「超特急、まだまだあきらめへんからな!」と叫び、客席へ向けて力強く手を振った。

超特急「BULLET TRAIN 10th Anniversary Tour 2022『Progress』8号車の日」2022年8月8日 東京ガーデンシアター セットリスト

01. a kind of love

02. 激おこスティックファイナリアリティぷんぷんドリームわ~るど

03. Secret Express

04. SAY NO

05. Beasty Spider

06. Four Seasons

07. Drive on week

08. Summer love

09. Kiss Me Baby

10. キズナアルゴリズム

11. 浮つきWAVES

12. CARNAVAL

13. ウサギミック

14. Guilty

15. Добрый день

16. Full moon

17. Chill out @JP

18. 超えてアバンチュール

19. BREAK OFF

20. バッタマン

21. Don’t Stop 恋

22. クレッシェンド

<アンコール>

23. Burn!

24. 走れ!!!!超特急

25. gr8est journey

撮影:米山三郎、笹森健一