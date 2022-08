DJ和のミックスCDシリーズ第32弾「あの頃みたい、と君が笑った。 mixed by DJ和」が8月10日にリリースされる。

本作はDJ和にとって初となる80年代ヒットソングのノンストップミックスCD。松田聖子「天使のウィンク」、チェッカーズ「ジュリアに傷心」、小林明子「恋におちて -Fall in love-」、REBECCA「フレンズ」、石井明美「CHA-CHA-CHA」など、80年代の音楽シーンを彩った36曲が収録される。

CDのリリースと合わせて、カセットテープも完全生産限定で発売されることが決定。それぞれのジャケットには、青空の下のプールサイドという80年代をイメージしたシチュエーションで撮影された、カーディガンを“プロデューサー巻き”にした風間トオルの写真が使用されている。CDに同梱されるブックレットには、収録曲の歌詞と楽曲解説、南野陽子によるライナーノーツが掲載される。

現在YouTubeでは、このミックスCDの試聴映像が公開されている。

風間トオル コメント

80年代は、バブルで街中が明るく盛り上がっていた時代でした。

そんな時代をテーマにした作品のジャケット写真を飾らせていただけて嬉しく思います。

収録曲の中には、当時ドラマで共演させていただいた方々の楽曲もあり、感慨深いです。

改めて聞き返すと、歌詞が心に訴えかけられる内容で、一度聴いたら忘れらないフレーズのある楽曲が多いと感じます。

世代を問わず、80年代の楽曲が再注目されているのは、そうしたところに惹かれているからなのかもしれませんね。

ぜひ、海沿いでドライブしながら聞いてみたり、当時を思い出して踊ったりしながら聞いてみてください。

南野陽子 コメント

80年代はすべてがキラキラしていて、カラフルでパワフル。

そんな時代を経験できたなんて、羨ましいでしょ(笑)。今聴いてもいい曲ばかりです!

DJ和 コメント

今作は、初めて80年代の楽曲を中心に選曲させていただいたノンストップMIXです!

86年生まれの僕にとってはまだ小さかったので当時の思い出はないのですが、逆に音楽だけを真正面から聴くことができ、90年代以降の音楽との違いを楽しみながら制作させていただきました。

何十年もかけ、いろんな場所で耳にして自然と口ずさめるようになっていた楽曲ばかりで、明確にいつ出会ったのか分かりません。

きっとそれぐらい日本人の生活に溶け込んでいる名曲達なんだなと思います。

この名曲とともに大人になった方はもちろん、若い方にもぜひ聴いてほしいです!

DJ和「あの頃みたい、と君が笑った。 mixed by DJ和」収録曲

01. 松田聖子「天使のウィンク」

02. C-C-B「Romanticが止まらない(Single Mix)」

03. 浅香唯「C-Girl」

04. 本田美奈子「1986年のマリリン」

05. 中山美穂「WAKU WAKUさせて」

06. 荻野目洋子「ダンシング・ヒーロー(Eat You Up)」

07. 森高千里「17才」

08. 南野陽子「はいからさんが通る」

09. 国生さゆり with おニャン子クラブ「バレンタイン・キッス」

10. おニャン子クラブ「セーラー服を脱がさないで」

11. 工藤静香「嵐の素顔」

12. 森川由加里「SHOW ME」

13. Wink「淋しい熱帯魚」

14. 石井明美「CHA-CHA-CHA」

15. 村下孝蔵「初恋」

16. 稲垣潤一「ドラマティック・レイン」

17. 原田知世「時をかける少女」

18. YELLOW MAGIC ORCHESTRA「君に、胸キュン。 -浮気なヴァカンス-」

19. 徳永英明「輝きながら…」

20. 小林明子「恋におちて -Fall in love-」

21. 薬師丸ひろ子「あなたを・もっと・知りたくて」

22. 斉藤由貴「卒業」

23. 鈴木聖美 with Rats & Star「ロンリー・チャップリン」

24. ラッツ&スター「め組のひと」

25. 中村あゆみ「翼の折れたエンジェル」

26. 一風堂「すみれ September Love」

27. 大沢誉志幸「そして僕は途方に暮れる」

28. 岡村靖幸「だいすき」

29. 佐野元春「ガラスのジェネレーション」

30. EPO「う、ふ、ふ、ふ、」

31. 宮沢りえ「ドリーム ラッシュ」

32. TM NETWORK「Get Wild」

33. 1986 OMEGA TRIBE「君は1000%」

34. 杉山清貴&オメガトライブ「ふたりの夏物語 -NEVER ENDING SUMMER」

35. REBECCA 「フレンズ」

36. チェッカーズ「ジュリアに傷心(ハートブレイク)」



※徳永英明の「徳」は旧字体が正式表記。