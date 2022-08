FEMM、仮想街/新東京を舞台にしたサイバーパンクなMV「Crawl Away」公開

マネキン・ラップ・デュオ「FEMM」が、8月17日にリリースするミニアルバム『THE SIX』から、収録曲「Crawl Away」のMVを公開した。

イギリス・ドイツ・フランスを巡るヨーロッパツアーから帰国したばかりのFEMM。今年リリースされたアルバム『Tokyo Ex Machina』のパイロットソング「We Got Each Other」は全米主要ラジオチャート「Mediabase Activator Chart」で12週連続チャートインを果たし、9月には再び渡欧しスペインでの公演を行う。

【動画を観る】FEMM「Crawl Away」MV

FEMMは、常にビジュアライズのテーマにサイバーパンクを据えており、今作もイギリス在住のコンセプト・アーティスト「Max Prentis」とのコラボレーションによって、レトロフューチャーな世界観が描かれている。未来を描いているはずなのにどこか懐かしいエモいムービーは、80sリバイバルな楽曲が持つセンチメンタルなメロディと相まって、ノスタルジーを加速させる作品となっている。

また、彼女たちの新曲「THE SIX」は、本日深夜から放送開始となるMBS/TBSドラマイズム「生き残った6人によると」(作:山本和音 ハルタコミックス/KADOKAWA刊)のオープニング主題歌に決定している。

<リリース情報>

FEMM

Digital EP『THE SIX』

2022年8月17日(火)リリース

=収録曲=

1. THE SIX(MBS/TBSドラマイズム「生き残った6人によると」オープニング主題歌)

2. Crawl Away(Album「Tokyo Ex Machina」より)

3. Level Up feat. Duke of Harajuku(EP「404 Not Found」より)

4. Peach(Album「Tokyo Girls Anthem」より)

5. Crystal Ball(Album「Tokyo Ex Machina」より)

6. Private Dancer

公式HP:https://femms.jp/