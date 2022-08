【祝！ディズニーストア30周年！】特別な記念グッズが続々と登場！

ディズニーストア30周年記念企画がスタート! 30年分のヒストリーが凝縮されたアイテムは必見!

2022年8月21日(日)に、ディズニーストア第1号店が日本にオープンしてから30周年を迎える! これを記念して、8月11日(木)よりディズニーストアの歴史が詰まったアイテムの販売が開始される。

さらに、ご当地限定ツムツムが初登場するなど、30年をお祝いするスペシャルな企画も順次スタートする。

【絶対欲しい! 30年間の思い出が詰まった商品!】

30周年を記念して発売される今回のシリーズでは、ディズニーストア第1号店の横浜本牧店オープンのお祝いに駆けつけたミッキーマウスとミニーマウスや、ディズニーストア各店舗独自のキャラクターオブジェやコンセプトをベースにした、30周年限定のプレミアムなアイテムが続々と登場。

ラインナップは、ぬいぐるみや記念ウォッチ、マグカップなど、ギフトにもおすすめなアイテムが揃った。その他、大人気シリーズ「TSUM TSUM(ツムツム)」からはアニバーサリー仕様のスペシャルボックスの中に23個のミニツムが詰まった限定セットが登場、ディズニーストアオリジナルキャラクター「UniBEARsity(ユニベアシティ)」とぬいぐるみ界のファッションモデル「nuiMOs(ぬいもーず)」からは、ピンクとブルーを基調とした豪華なワンピースやジャケットといったアニバーサリーコスチュームが展開!

8月11日(木)より第1弾アイテム、30周年当日の8月21日(日)より第2弾アイテムが、ディズニーストア店舗とショップディズニーにて発売される。

【ご当地限定! ツムツムぬいぐるみが初登場!】

「TSUM TSUM(ツムツム)」より、ディズニーストア店舗がある各地の名物をモチーフにした「ご当地ツムツム」が、各エリアとショップディズニー限定で発売される。

ディズニーストア30周年イヤーが始まる8月から、名古屋・静岡・仙台の順にスタートし、1年間にわたって、毎シーズン各土地にちなんだ「ご当地ツムツム」が展開される。さらに、キーチェーンやフィギュアなどのご当地アイテムも今後登場予定!

※発売日、販売店舗などの詳細は商品ページより要確認。

【限定オリジナルピンバッジや、エコバッグも!】

そのほか、過去のレジ袋をデザインしたエコバッグがガチャに登場したり、限定オリジナルピンバッジプレゼントキャンペーンが実施されたりと、スペシャルな企画がスタート! お見逃しなく!

特別なアイテムで、30周年をお祝いしよう♪

