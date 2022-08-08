手越祐也が10月5日に1stミニアルバム「Music Connect」をリリースする。

ミニアルバムの収録内容など詳細は追って発表される。また「Music Connect」のリリースを記念した特別企画として、サイン入りグッズのプレゼントキャンペーンが行われる。ミニアルバムの初回生産分に封入される専用応募ハガキを使って応募することで、A賞「手越祐也本人着用済み衣装」が2名に、B賞「本人着用済み直筆サイン入り全国ツアースタッフパス」が3名に、C賞「直筆サイン入りB2アルバム告知ポスター」が10名に、D賞「印刷サイン入りステッカー」が100名に抽選で当たる。

ミニアルバムのリリース後には全国ツアー「手越祐也LIVE TOUR 2022『Music Connect』」が開催される。このツアーは10月12日の神奈川・KT Zepp Yokohamaを皮切りに北海道、宮城、愛知、福岡、大阪で行われ、11月30日に東京・Zepp Haneda（TOKYO）でファイナルを迎える。

なお手越は8月21日に東京・日比谷公園大音楽堂（日比谷野音）で行われるライブイベント「COLORZ powered by SHEIN」に出演。さらに9月3日に福岡・直方リバーサイドパークで実施される「MAKE A MONOGATARI 2022」、9月29日に催されるNovelbrightのツアー「Novelbright presents KICK THE AGE TOUR vol.2」の大阪・Zepp Osaka Bayside公演への参加を控えている。

手越祐也LIVE TOUR 2022「Music Connect」

2022年10月12日（水）神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年10月13日（木）神奈川県 KT Zepp Yokohama

2022年10月26日（水）北海道 Zepp Sapporo

2022年10月28日（金）宮城県 SENDAI GIGS

2022年10月29日（土）宮城県 SENDAI GIGS

2022年11月8日（火）愛知県 Zepp Nagoya

2022年11月9日（水）愛知県 Zepp Nagoya

2022年11月16日（水）福岡県 Zepp Fukuoka

2022年11月17日（木）福岡県 Zepp Fukuoka

2022年11月22日（火）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年11月23日（水・祝）大阪府 Zepp Osaka Bayside

2022年11月30日（水）東京都 Zepp Haneda（TOKYO）