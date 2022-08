KEN THE 390が主催する都市型ヒップホップフェスティバル「CITY GARDEN -超ライブフェスティバル-」が11月6日に東京・チームスマイル・豊洲PITで開催される。

「CITY GARDEN -超ライブフェスティバル-」は、KEN THE 390による「大人から子供まで楽しめる、でっかいHIP HOPフェスを実現させたい」という思いから開催されるイベントで、第1弾出演者として主催のKEN THE 390のほか、RIP SLYME、SKY-HI、AKLO、梅田サイファーが発表された。イープラスではチケットの先行予約を8月15日まで受付中。

「CITY GARDEN -超ライブフェスティバル-」

2022年11月6日(日)東京都 チームスマイル・豊洲PIT

OPEN 13:00 / START 14:00

<出演者>

RIP SLYME / SKY-HI / AKLO / 梅田サイファー / KEN THE 390 / and more