Snow Manの2ndアルバム「Snow Labo. S2」が9月21日にリリースされる。

タイトルにある「Snow Labo.」はSnow Manがバラエティに富んだ音楽ジャンルや新たなことにトライする研究所を意味し、本作にはそんな“スノラボ”から生み出された楽曲や映像が詰め込まれる。

今回のアルバムではメンバー9人がそれぞれ1ジャンルを担当し、そのジャンルに沿って選曲。DVDおよびBlu-rayが付属する初回限定盤A、初回限定盤B、CDのみの通常盤が用意され、先日ミュージックビデオが公開され話題となった「JUICY」、シングル曲「Secret Touch」「ブラザービート」など12曲が各CDに共通して収められる。このうち初回限定盤Bには「HYPNOSIS」「ガラライキュ!」「Color me live...」と題したユニット曲が、通常盤にはボーナストラック「Happy Birthday」が追加収録される。

また初回限定盤AのDVDおよびBlu-rayには、収録曲より4曲分のミュージックビデオ、「JUICY」のマルチアングル映像、「Behind The Scenes」「M of L ~The Animation 2~」というタイトルの映像が、初回限定盤BのDVDおよびBlu-rayにはユニット曲のMV、既発曲「僕の彼女になってよ。」「From Today」のリップシンクビデオ、「REFRESH」のダンスビデオ、「〇〇ゲームにリベンジ!」と題した映像がそれぞれ収められる。

さらに10月から12月にかけて全国ツアー「Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.」が開催されることも決定した。

Snow Man「Snow Labo. S2」収録内容

初回限定盤A

CD

01. ブラザービート

02. JUICY

03. Tic Tac Toe

04. Toxic Girl

05. ミッドナイト・トレンディ

06. Secret Touch

07. Brand New Smile

08. BOOM BOOM LIGHT

09. キッタキッテナイ

10. Movin' up

11. This is LOVE

12. ボクとキミと

DVD / Blu-ray

01.「JUICY」Music Video

02.「ボクとキミと」Music Video

03.「Secret Touch」Music Video

04.「ブラザービート」Music Video

05.「JUICY」マルチアングル映像

06. Behind The Scenes

07. M of L ~The Animation 2~

初回限定盤B

CD

13. HYPNOSIS(ユニット曲)

14. ガラライキュ!(ユニット曲)

15. Color me live...(ユニット曲)

DVD / Blu-ray

01. 「HYPNOSIS」Music Video

02. 「ガラライキュ!」Music Video

03. 「Color me live...」Music Video

04.「僕の彼女になってよ。」Lip Sync Video

05.「REFRESH」Dance Video

06.「From Today」Lip Sync Video

07. 〇〇ゲームにリベンジ!

通常盤

CD

ボーナストラック

13. Happy Birthday

Snow Man LIVE TOUR 2022 Labo.

2022年10月1日(土)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年10月2日(日)大阪府 大阪城ホール

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年10月5日(水)神奈川県 横浜アリーナ

START 18:00



2022年10月6日(木)神奈川県 横浜アリーナ

START 18:00



2022年10月7日(金)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 13:30

[2回目]START 18:00



2022年10月8日(土)神奈川県 横浜アリーナ

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年10月29日(土)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年10月30日(日)新潟県 朱鷺メッセ・新潟コンベンションセンター

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年11月4日(金)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 13:30

[2回目]START 18:00



2022年11月5日(土)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年11月6日(日)北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

START 13:00



2022年11月26日(土)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年11月27日(日)福岡県 マリンメッセ福岡 A館

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年12月2日(金)静岡県 エコパアリーナ

START 18:00



2022年12月3日(土)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年12月4日(日)静岡県 エコパアリーナ

[1回目]START 13:00

[2回目]START 17:30



2022年12月8日(木)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 13:30

[2回目]START 18:00



2022年12月9日(金)宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ

[1回目]START 13:30

[2回目]START 18:00



2022年12月21日(水)愛知県 日本ガイシホール

START 18:00



2022年12月22日(木)愛知県 日本ガイシホール

[1回目]START 13:30

[2回目]START 18:00