SKY-HIがデジタルSGリリース、ソニックとコラボした新ビジュアルとPV公開

SKY-HIが、書き下ろし楽曲「Fly Without Wings」を、8月22日にリリースすることを発表した。

【動画】ソニックとSKY-HIのコラボPV

「Fly Without Wings」は、8月19日公開の映画『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』 のオフィシャルインスパイアーソングとして書き下ろされたもの。ゲーム『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』のメインテーマ曲である中村正人作曲の「Green Hill Zone」をベースに制作された同映画の日本版主題歌「DREAMS COME TRUE / UP ON THE GREEN HILL from Sonic the Hedgehog Green Hill Zone - MASADO and MIWASCO Version -」を、☆Taku Takahashi(m-flo, block.fm)が大胆にサンプリング。同映画にインスパイアされたSKY-HIが自身と重ね合わせ「俺は世界の想定外 翼なんてなくてもFly」とポジティヴにラップしていく、DREAMS COME TRUE楽曲の初オフィシャルサンプリングのHIP HOPチューンとなっている。

また、SKY-HIと『ソニック・ザ・ムービー/ソニック VS ナックルズ』がコラボレーションしたプロモーションビデオが、パラマウント・ピクチャーズの公式YouTubeチャンネルで公開されている。

