ミッキー＆フレンズたちのHappyくじ販売直前！ 夏真っ盛りな追加写真が到着♪

ディズニーのキャラクターを起⽤した、他では⼿に⼊らないオリジナルグッズが必ず当たるHappyくじ『DISNEY SUMMER FESTIVAL 2022』が2022年8⽉12⽇(⾦)に発売。この度、各賞の商品画像が追加公開となった。

Happyくじ『DISNEY SUMMER FESTIVAL 2022』では、よさこいをイメージした鮮やかな⾐装を⾝にまとい、夏ならではのイベントを楽しんでいるミッキー&フレンズたちをデザインした、実⽤的なオリジナルデザイングッズをラインナップ。

特賞のミッキーマウス&ミニーマウスぬいぐるみ2体セット、LAST賞のベイマックス ビーズクッションに加え、夏に⼤活躍のステンレスタンブラー賞(全4種)や、便利で使いやすいスクエアミニトートバッグ賞(全4種)、夏らしいPVCミニポーチ賞(全4種)などの生活に役立つ景品が勢揃いする。

この度公開となった追加写真では、ミッキーマウス&ミニーマウスぬいぐるみやベイマックス ビーズクッションのサイズ感や、夏らしいカラーのステンレスタンブラー、ミニトートバッグなどが公開された!

(C) Disney (C) Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works, by A.A. Milne and E.H. Shepard.