佐岸左岸原作によるドラマ「オールドファッションカップケーキ」の地上波放送が決定。8月16日からの毎週火曜日24時25分より、フジテレビの関東ローカルでオンエアされる。
「オールドファッションカップケーキ」は“アラフォー癒し系イケメン上司”の野末と、“アラサーツンデレ部下”の外川という年の差10歳の2人が、スイーツ巡りをきっかけに距離を縮めていくオフィスラブストーリー。野末役を武田航平、外川役を木村達成が務め、6月よりFODおよびRakuten TVで全5話が配信されている。
ドラマ「オールドファッションカップケーキ」（全5話）
放送情報
フジテレビ：2022年8月16日（火）より毎週火曜日24:25～ ※関東ローカル
配信情報
FOD、Rakuten TVで配信中
出演：武田航平、木村達成、水石亜飛夢、斎藤さらら、鮎川桃果、坂東駿、吉井怜
原作：佐岸左岸「オールドファッションカップケーキ」（大洋図書「H&C Comics ihr HertZ Series」刊）
監督：加藤綾佳
脚本：宮本武史
主題歌：Ryu Matsuyama「blue blur feat. mabanua」（バップ）
プロデューサー： 根本裕美（バップ）、鹿内植（フジテレビ）、片山武志、松浦朋子
製作：「オールドファッションカップケーキ」製作委員会