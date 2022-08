井上雄彦「SLAM DUNK」に登場する桜木花道、流川楓、三井寿、宮城リョータ、赤木剛憲のフィギュアが、12月にエムアイシーから発売される。

デジタル技術を最大限に活かす新フィギュアブランド、「DIGISM」One and Onlyシリーズの新商品として展開されるこれらのアイテム。井上監修のもと、ユニフォーム姿の桜木たちが立体化された。顔部分はデジタル印刷技術を用いて繊細に表現。パッケージはバスケットシューズの箱をイメージしてデザインされた。

また単品のほかに5体セットも用意。5体セットには特典としてバスケットボールコートをイメージした台座が付属し、商品はバスケットボールパッケージ風のボックスに封入される。価格は単品が税込各5478円、5体セットが税込2万7390円。

(c)1990-2022 by Takehiko Inoue and I.T.Planning,Inc. Licensed by Mulan Promotion Co., Ltd. and authorized by I.T.Planning,Inc.